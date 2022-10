આ એવોર્ડ મારા જીવનની સૌથી ઉત્તમ ગિફ્ટ છેઃ આશા પારેખ

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડ એક્ટ્રેસ આશા પારેખને આ વર્ષનો 68મો દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડથી એનાયત થયો હતો. હાલમાં તેમણે એક ઇન્ટરવ્યુમાં એવોર્ડ મળ્યા બદલ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે આ એવોર્ડ મેળવીને બહુ સારું લાગી રહ્યું છે. આ એવોર્ડ મારા જન્મદિવસના બે દિવસ પહેલાં મળ્યો છે. આ 80 વર્ષમાં સૌથી ઉત્તમ ગિફ્ટ છે. આ એવોર્ડ મેળવીને મારી બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થઈ ગઈ છે.

પ્રારંભમાં આ એવોર્ડ માટે મારા નામની ઘોષણા થઈ, ત્યારે મને વિશ્વાસ નહોતો થયો, પણ હવે મને લાગે છે કે મને આ એવોર્ડ મળ્યો છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

Asha Parekh Ji is an outstanding film personality. In her long career, she has shown what versatility is. I congratulate her on being conferred the Dadasaheb Phalke award. https://t.co/jiZJOogTPG

