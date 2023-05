નેતાજી સુભાષબાબુના પૌત્ર ચંદ્રકુમાર બોઝે રણદીપ હુડાની ઝાટકણી કાઢી

કોલકાતાઃ બોલીવુડ અભિનેતા-દિગ્દર્શક રણદીપ હુડાએ એની આગામી નવી ફિલ્મ સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકરનું ટીઝર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની વિનાયક સાવરકરની 140મી જન્મજયંતિના દિવસ, 28 મેએ શેર કર્યું હતું.

દિગ્દર્શક તરીકે હુડાની આ પહેલી જ ફિલ્મ છે, જે આ વર્ષમાં રિલીઝ થવાની છે. ફિલ્મના ટીઝર સાથે હુડાએ વીર સાવરકરને ‘બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા મોસ્ટ વોન્ટેડ ભારતીય’ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. એણે વધુમાં લખ્યું હતું કે, ‘નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, ભગતસિંહ અને ખુદીરામ બોઝ જેવા ક્રાંતિકારીઓના પ્રેરણામૂર્તિ હતા.’

The most wanted Indian by the British. The inspiration behind revolutionaries like – Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh & Khudiram Bose.

Who was #VeerSavarkar? Watch his true story unfold!

Presenting @RandeepHooda in & as #SwantantryaVeerSavarkar In Cinemas 2023… pic.twitter.com/u0AaoQIbWt

