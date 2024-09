‘ડિસ્કો કિંગ’ મિથુન ચક્રવર્તીને દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ

નવી દિલ્હીઃ બોલિવુડ એક્ટર મિથુન ચક્રવર્તીનું ફિલ્મજગતમાં મહત્ત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. તેમણે તેમની કેરિયરમાં એક-એકથી ચઢિયાતી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. જેથી મિથુન ચક્રવર્તીને દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ એનાયત કરવાની જાહેરાત કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કરી છે. તેમને આ એવોર્ડ નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ સમારોહમાં આપવામાં આવશે. આ એવોર્ડ સમારોહ આઠ ઓક્ટોબરે આયોજિત કરવામાં આવશે.

એક્ટરે કેરિયરના પ્રારંભમાં ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. જોકે એ પછી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઇતિહાસમાં તેમનો એક જમાનો હતો. તેમના નામના સિક્કા પડતા હતા. સિનેમામાં યોગદાન માટે તેમની દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ માટે પસંદગી થઈ છે. એક્ટર મિથુન માત્ર એક્ટિંગમાં જ નહીં, પરંતુ એક્શન અને ડાન્સિંગમાં પણ એક્સપર્ટ છે. તેણે વિવિધ ભાષાઓમાં ઘણી શાનદાર ફિલ્મો કરી છે – બંગાળી, હિન્દી, ઉડિયા, ભોજપુરી, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને પંજાબી. તેની બોલિવુડ ડેબ્યુ ફિલ્મ મૃગયા હતી. આ ફિલ્મમાં તેનો બહુ નાનો રોલ હતો. આ પછી તેણે તેરે પ્યાર મેં, પ્રેમ વિવાહ, હમ પાંચ, ડિસ્કો ડાન્સર, હમ સે હૈ જમાના, ઘર એક મંદિર, અગ્નિપથ, તિતલી, ગોલમાલ 3, ખિલાડી 786 અને ધ તાશ્કંદ ફાઇલ્સમાં કામ કર્યું.

Delighted that Shri Mithun Chakraborty Ji has been conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award, recognizing his unparalleled contributions to Indian cinema. He is a cultural icon, admired across generations for his versatile performances. Congratulations and best wishes to… https://t.co/aFpL2qMKlo

— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2024