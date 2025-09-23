ઇમરાન હાશ્મી અને યામી ગૌતમની ફિલ્મ ‘હક’નું ટીઝર રિલીઝ

આગામી ફિલ્મ ‘હક’નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ઈમરાન હાશ્મી અને યામી ગૌતમ દમદાર ભૂમિકાઓમાં છે. આ ફિલ્મ એક કેસ પર આધારિત છે.
ઇમરાન હાશ્મી અને યામી ગૌતમ અભિનીત આગામી ફિલ્મ “હક” નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. તે એક મહિલાની વાર્તા કહે છે જે તેના પતિથી નારાજ છે, જે તેના અધિકારોને દબાવી રહ્યો છે. તે ન્યાયની માંગ કરી રહી છે. તે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ ગઈ છે, કોર્ટને તેના અધિકારો આપવા માટે વિનંતી કરી છે.
અધિકારો માટે લડાઈ
ટીઝરમાં, ઇમરાન હાશ્મી યામી ગૌતમને કહે છે કે જો તે સાચી મુસ્લિમ અને વફાદાર પત્ની હોત, તો તે ક્યારેય આવું ન કહેત. યામી ગૌતમ જવાબ આપે છે, “હું ફક્ત શાઝિયા બાનો છું. અમે ફક્ત એક જ વસ્તુ માટે લડ્યા છીએ: અમારા અધિકારો.”
યામી ગૌતમ ન્યાય માટે કોર્ટમાં જાય છે. તેને કહેવામાં આવે છે કે તેણે કાઝી પાસે જવું જોઈએ. યામી ગૌતમ જવાબ આપે છે, “જો કોઈના લોહીથી આપણા હાથ રંગાયેલા હોય તો શું તમે મને હજુ પણ આ જ વાત કહેશો?” ઇમરાન હાશ્મી જવાબ આપે છે, “શરિયા કાયદાના મુદ્દા પર હવે આ કોર્ટમાં ચર્ચા થશે.”
કોર્ટમાં હસ્તક્ષેપ
જજે ઇમરાન હાશ્મીને કહ્યું કે આ તેની જાતિનો મામલો નથી. આખો દેશ આ મામલામાં સામેલ થવાનો છે. આ પછી, ઇમરાન હાશ્મી અને યામી ગૌતમ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આમને-સામને આવે છે. યામી ગૌતમ કહે છે કે આપણે ભારતીય મહિલાઓ છીએ, તેથી કાયદાએ આપણી સાથે એ જ આદર કરવો જોઈએ જેવો તે બીજા બધા સાથે કરે છે.
ફિલ્મ “હક” મોહમ્મદ અહેમદ ખાન વિરુદ્ધ શાહ બાનો બેગમ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદા પર આધારિત છે. એસ.વર્મા દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ 7 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની તૈયારીમાં છે. જંગલી પિક્ચર્સ દ્વારા નિર્મિત, ઇન્સોમ્નિયા ફિલ્મ્સ અને બાવેજા સ્ટુડિયોના સહયોગથી ફિલ્મ બની છે.