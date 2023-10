ચૂંટણી 2023: કોંગ્રેસે મિઝોરમ માટે પ્રથમ મતદાર યાદી જાહેર કરી

મિઝોરમ વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તેની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. 40 વિધાનસભા બેઠકો ધરાવતા આ રાજ્યમાં કોંગ્રેસે 39 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે. પાર્ટીએ માત્ર લુંગલી દક્ષિણ બેઠક માટે ઉમેદવારની જાહેરાત કરી નથી. પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોની યાદી અનુસાર લાલસાવતાને આઈઝોલ પશ્ચિમ-3 વિધાનસભા બેઠક પરથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આઈઝોલ ઈસ્ટ-1 થી લાલસાંગરા રાતલે, આઈઝોલ વેસ્ટ-1 થી આર. આઈપી જુનિયરને લાલબિયાકાથંગા અને પલકથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. મિઝોરમની તમામ 40 વિધાનસભા બેઠકો માટે 7 નવેમ્બરે મતદાન થશે અને મતગણતરી 3 ડિસેમ્બરે થશે. મિઝોરમ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 17 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે. આ પૂર્વોત્તર રાજ્યમાં મિઝો નેશનલ ફ્રન્ટ સત્તામાં છે.

