BIG BREAKING: એફિલ ટાવરને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ઘમકી

હાલમાં પેરિસથી એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જી હાં પેરિસમાં એફિલ ટાવરને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. બોમ્બની માહિતી મળ્યા બાદ એફિલ ટાવરને સંપૂર્ણ રીતે ખાલી કરાવવામાં આવ્યો છે. એક ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર એફિલ ટાવરને આગામી આદેશ સુધી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે. ફ્રાન્સની રાજધાની પેરિસમાં આવેલા એફિલ ટાવરને બોમ્બની ધમકી મળી છે, જેના કારણે શનિવારે એફિલ ટાવરના ત્રણ માળ ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા. બોમ્બની ધમકી બાદ ત્યાં હાજર લોકોને જાણ થતાં જ હોબાળો મચી ગયો હતો. સાઇટનું સંચાલન કરતી સંસ્થા SETEએ જણાવ્યું હતું કે બોમ્બ નિકાલ નિષ્ણાતો તેમજ પોલીસ એક માળ પર સ્થિત રેસ્ટોરન્ટ સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસ કરી રહી છે.

The Eiffel Tower in Paris was closed to the public on Saturday after being evacuated as a precautionary measure following a bomb threat, a French police source said, reports Reuters

