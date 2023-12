ફિલિપાઈન્સમાં 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી જાહેર

ફિલિપાઈન્સના મિંડાનાઓમાં શનિવારે (2 ડિસેમ્બર) 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેના કારણે સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, આ ભૂકંપ રાત્રે 8:07 કલાકે આવ્યો હતો. તેનું કેન્દ્ર જમીનમાં 50 કિલોમીટરની ઊંડાઈ પર હતું.

USGS reports magnitude-7.6 earthquake off the Philippines’ Mindanao island. A tsunami warning has been issued, reports AP

— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2023