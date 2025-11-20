ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો દીકરો આગરાની મુલાકાત લેશે, ઉદયપુરમાં માણશે લગ્ન સમારોહ

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયર ગુરુવારે આગ્રામાં તાજમહેલની મુલાકાત લેશે અને ત્યારબાદ ઉદયપુરમાં ભારતીય-અમેરિકન દંપતીના ભવ્ય ડેસ્ટિનેશન વેડિંગમાં હાજરી આપશે. તેમની સાથે 40 દેશોના 126 ખાસ મહેમાનો પણ આવશે. ઉદયપુરના જગ મંદિર પેલેસમાં બે દિવસીય લગ્ન સમારોહ માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના મોટા પુત્ર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયર ગુરુવારે આગ્રા પહોંચી રહ્યા છે. તેઓ પહેલા આગ્રામાં તાજમહેલની મુલાકાત લેશે. ત્યારબાદ તેઓ રાજસ્થાનના ઉદયપુર જશે, જ્યાં તેઓ ભારતીય-અમેરિકન દંપતીના ભવ્ય ડેસ્ટિનેશન વેડિંગમાં હાજરી આપશે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયરની આ બીજી ભારત મુલાકાત છે. અગાઉ ફેબ્રુઆરી 2018માં તેમણે દિલ્હી, મુંબઈ, પુણે અને કોલકાતાની મુલાકાત લીધી હતી. આ વખતે, 40 દેશોના 126 ખાસ મહેમાનો પણ તેમની સાથે ભારત આવી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ટ્રમ્પ જુનિયર તેમના ખાનગી વિમાન દ્વારા આગ્રાના ખેરિયા એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરશે.
ઉદયપુરમાં બે દિવસીય ભવ્ય લગ્ન
ઉદયપુરના પિછોલા તળાવની વચ્ચે આવેલા જગ મંદિર પેલેસમાં 21 અને 22 નવેમ્બરના રોજ એક ભવ્ય લગ્ન થવાના છે. આ સ્થળ તેની સુંદરતા અને રાજવીપણા માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. ઘણા પ્રખ્યાત ભારતીય રાજકારણીઓ અને ફિલ્મ સ્ટાર્સ પણ લગ્નમાં હાજરી આપી રહ્યા છે, તેથી ઉદયપુરમાં વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. યુએસ સુરક્ષા એજન્સીની એક ટીમ ઉદયપુર પહોંચી ચૂકી છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. ACP અને ADC રેન્કના અધિકારીઓ સહિત આશરે 200 પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
ટ્રમ્પ જુનિયર ધ લીલા પેલેસમાં રહેશે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જુનિયર ઉદયપુરની ધ લીલા પેલેસ હોટેલમાં રોકાશે. ઉદયપુર તેની સંસ્કૃતિ, તળાવો અને શાહી મહેલોને કારણે ભારતના સૌથી સુંદર લગ્ન સ્થળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. ઘણી અગ્રણી હસ્તીઓએ અગાઉ ત્યાં લગ્ન અથવા લગ્ન પહેલાના સમારોહનું આયોજન કર્યું છે. આમાં પ્રિયંકા ચોપરા અને નિક જોનાસ, રવિના ટંડન, નીલ નીતિન મુકેશ અને હાર્દિક પંડ્યા, સહિત ઘણા જાણીતા નામોનો સમાવેશ થાય છે. હવે, ઉદયપુર ફરી એકવાર એક હાઇ-પ્રોફાઇલ લગ્ન માટે હેડલાઇન્સમાં છે, અને તે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના મોટા પુત્ર સહિત અનેક સેલિબ્રિટી મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છે.