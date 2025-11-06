દિવાળી વેકેશન પૂર્ણ, નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ

દિવાળી વેકેશન પૂર્ણ થતાં અને નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થતા સ્કૂલ પરિસરો ગુંજી ઉઠ્યા હતા. રાજ્યની 54,000 કરતાં પણ વધુ શાળાઓ આજથી ફરી ધમધમતી થઈ હતી. શાળાઓમાં 16 ઓક્ટોબરથી 6 નવેમ્બર સુધી (કુલ 21 દિવસ)નું દિવાળી વેકેશન આજે પૂર્ણ થઈ ગયું હતું.
આજથી ગુજરાત બોર્ડની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં બીજા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થઈ હતી.આ બીજું શૈક્ષણિક સત્ર આજથી લઈને 3 મે સુધી (કુલ 144 દિવસ) ચાલશે.અમદાવાદમાં આવેલી ગુજરાત બોર્ડની સરકારી, ખાનગી તેમજ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શાળાઓ પણ આજથી શરૂ થઈ રહી હતી. શહેરમાં આવેલી 1800 કરતાં વધુ શાળાઓ 21 દિવસના લાંબા વેકેશન બાદ 7 લાખ કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓથી ફરી જીવંત બની હતી.