દિશા પટણીના ઘર પર ગોળીબાર, હુમલા બાદ તેના પિતાનું નિવેદન

બરેલીમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી દિશા પટણીના ઘરે ગોળીબારની ઘટના બની હતી. અભિનેત્રીના પિતા જગદીશ પટણીએ શનિવારે બનેલી આ ભયાનક ઘટના વિશે વિગતવાર જણાવ્યું છે.
દિશા પટાણીના પિતા બરેલીમાં રહે છે, તેઓ નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારી છે. ગઈકાલે, એટલે કે શુક્રવારે, તેમના ઘરે ગોળીબાર થયો હતો. દિશા પટાણીના પિતા જગદીશ પટાણીએ આ હુમલા વિશે ઘણી વાતો શેર કરી છે. ANI સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે જે ગોળીઓ ચલાવવામાં આવી હતી તે વિદેશમાં બનેલી હતી.
ANI સાથે વાત કરતા જગદીશ પટણીએ કહ્યું, ‘બે અજાણ્યા બદમાશોએ મારા ઘર પર ગોળીબાર કર્યો. પોલીસ શક્ય તેટલા બધા પ્રયાસો કરી રહી છે. પોલીસ અને ADG બધા તેના પર કામ કરી રહ્યા છે. ગોળીઓ સ્વદેશી નથી, વિદેશી છે. મને લાગે છે કે 8-10 રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું હતું. મને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ખબર પડી કે ગોલ્ડી બ્રારે આની જવાબદારી લીધી છે, પરંતુ હજુ સુધી પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી.’
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે બપોરે લગભગ 3:30 વાગ્યે બે મોટરસાઇકલ સવાર હુમલાખોરોએ જગદીશ પટણીના ઘરે ગોળીબાર કર્યો હતો. બરેલીના એસએસપી અનુરાગ આર્યએ જણાવ્યું હતું કે, ‘અમને જગદીશ પટણીના ઘરે બે અજાણ્યા મોટરસાઇકલ સવાર હુમલાખોરો દ્વારા ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હોવાની માહિતી મળી હતી. પોલીસ ટીમોને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. પરિવારના સભ્યોની સુરક્ષા માટે પોલીસકર્મીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.’ અનુરાગ આર્યએ એમ પણ માહિતી આપી હતી કે વધુ તપાસ માટે એસપી સિટી અને એસપી ક્રાઇમના નેતૃત્વમાં પાંચ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. તેઓ કહે છે કે, ‘અમે આ કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરીશું. મેં પરિવારને મળીને તેમને સુરક્ષાની ખાતરી આપી છે.’
ANI સાથે વાત કરતી વખતે, જગદીશ પટણીએ દિશાની બહેન અને તેમની પુત્રી ખુશ્બુ પટણીના જૂના નિવેદન વિશે પણ વાત કરી છે. તેઓ કહે છે, ‘ખુશ્બુના નિવેદનને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રેમાનંદ જી મહારાજના કેસમાં તેનું નામ ખસેડવામાં આવ્યું હતું. અમે સનાતની છીએ અને સંતોનું સન્માન કરીએ છીએ. જો કોઈ ખુશ્બુના નિવેદનને ખોટી રીતે રજૂ કરી રહ્યું છે, તો તે અમને અપમાનિત કરવાનું કાવતરું છે.’
તમને જણાવી દઈએ કે ગયા મહિને દિશા પટણીની બહેન ખુશ્બુએ ગુરુ અનિરુદ્ધાચાર્યના નિવેદન અંગે ટિપ્પણી કરી હતી. વાસ્તવમાં, અનિરુદ્ધાચાર્યે લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતી મહિલાઓની ટીકા કરી હતી. બાદમાં પ્રેમાનંદજીનો એક વીડિયો પણ આવા જ એક મુદ્દા પર બોલતો સામે આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કેટલાક સોશિયલ મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં એવું કહેવાનું શરૂ થયું કે ખુશ્બુએ પ્રેમાનંદ મહારાજ પર ટિપ્પણી કરી હતી, જેના પર ખુશ્બુએ પાછળથી સ્પષ્ટતા કરી. આ સાથે, તેમણે તેમના વિરુદ્ધ જુઠ્ઠાણા ફેલાવનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની પણ વાત કરી. શનિવારે જ ગોલ્ડી બ્રારના ખાસ સાથી રોહિત ગોદારાએ પણ એક કથિત પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, બરેલીમાં ખુશ્બુ પટણીના ઘરમાં જે ગોળીબાર થયો તે અમારા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. અમારા પૂજ્ય સંતો (પ્રેમાનંદ જી મહારાજ અને અનિરુદ્ધાચાર્ય જી મહારાજ)નું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું. સનાતન ધર્મને નીચું બતાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. દેવી-દેવતાઓનું અપમાન સહન કરવામાં આવશે નહીં.’