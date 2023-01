DGCAએ ગો એર પર લગાવ્યો 10 લાખનો દંડ, 55 મુસાફરો વિના ઉડ્યું વિમાન

ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ ગો એર પર 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. 9 જાન્યુઆરીના રોજ, બેંગ્લોર-દિલ્હી ફ્લાઇટમાં, ગો એરના વિમાને 55 મુસાફરોને બેંગ્લોરમાં છોડીને દિલ્હી જવા માટે ઉડાન ભરી હતી. એરલાઇનની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગો એરના કોમ્યુનિકેશનમાં સમસ્યા હતી. હવે DGCAએ ગો એર પર 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, હાલમાં જ DGCAએ એર ઈન્ડિયા પર પેશાબ વિવાદ માટે 50 લાખ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો હતો.

DGCA imposes Rs 10 lakh fine on Go First for leaving behind passengers at Bengaluru airport

