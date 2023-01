‘પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયું છે’ : રાહુલ ગાંધી

કાશ્મીરમાં ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન સુરક્ષામાં ખામી હોવાના દાવા પર રાહુલ ગાંધીએ પહેલી પ્રતિક્રિયા આપી છે. રાહુલ ગાંધીએ શુક્રવારે કહ્યું હતું કે, “પોલીસ સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગઈ હતી અને ભીડને સંભાળી રહેલા પોલીસકર્મીઓ ક્યાંય દેખાતા ન હતા. મારા સુરક્ષાકર્મીઓ યાત્રા પર મારી આગળ ચાલતા ખૂબ જ અસ્વસ્થ હતા, તેથી મારે મારી યાત્રા રદ કરવી પડી. “અન્ય મુસાફરો ચાલવા નીકળ્યા. શા માટે મને ખબર નથી, પણ ગઈકાલે અને પરસેવે આવું ન થવું જોઈએ.

Police arrangement completely collapsed & Police people who were supposed to manage the crowd were nowhere to be seen. My security people were very uncomfortable with me walking further on yatra so I had to cancel my yatra. Other yatris did the walk: Rahul Gandhi, in Anantnag,J&K pic.twitter.com/KJpUNjRD7e

— ANI (@ANI) January 27, 2023