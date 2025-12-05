ધર્મેન્દ્રના 90મા જન્મદિવસ પર દેઓલ પરિવારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 90મા જન્મદિવસના થોડા દિવસો પહેલા 24 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ અવસાન થયું. હવે, દેઓલ પરિવાર હી-મેનની પુણ્યતિથિને ખાસ રીતે ઉજવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
આ વર્ષે દેઓલ પરિવાર ધર્મેન્દ્રના 90મા જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ સમય અને ભાગ્યની યોજના કંઈક અલગ જ હતી. દુઃખની વાત છે કે, આ હી-મેનનું તેમના જન્મદિવસના થોડા દિવસો પહેલા જ અવસાન થયું. દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની જન્મજયંતિ 8 ડિસેમ્બરે આવે છે. દેઓલ પરિવાર તેને યાદગાર રીતે ઉજવવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.
આ કાર્યક્રમ ખંડાલાના એક ફાર્મહાઉસમાં યોજાશે. અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનો 90મો જન્મદિવસ ખંડાલાના તેમના ફાર્મહાઉસમાં ઉજવવામાં આવશે. સની દેઓલ અને બોબી દેઓલ તેમના પિતાના 90મા જન્મદિવસની ઉજવણી ભવ્ય રીતે કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેઓ આ ઉજવણીમાં ધર્મેન્દ્રના ચાહકોને પણ સામેલ કરશે. હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સના એક અહેવાલ મુજબ, સની દેઓલ અને બોબી દેઓલે આ ખાસ દિવસની ઉજવણી ભવ્ય રીતે કરવાનું નક્કી કર્યું છે.
ચાહકો પણ આ ઉજવણીનો ભાગ બનશે.
અહેવાલો અનુસાર સની દેઓલ અને બોબી દેઓલ, પરિવારના સભ્યો સાથે ધર્મેન્દ્રના વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તેમના 90મા જન્મદિવસની ઉજવણી કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ અભિનેતાના ખંડાલા સ્થિત ફાર્મહાઉસમાં યોજાશે. દિવસને ખાસ બનાવવા માટે ચાહકો પણ તેમાં સામેલ થશે. આ દિવસે ફાર્મહાઉસ ચાહકો માટે તેના દરવાજા ખોલશે.
આ કાર્યક્રમની તૈયારીઓ શરૂ
અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના અવસાન પછી ચાહકો તેમને છેલ્લી વાર જોઈ શક્યા નહીં. પરિવારે ઉતાવળમાં ગુપ્ત રીતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. અહેવાલો અનુસાર દેઓલ પરિવારે વિચાર્યું કે ઘણા ચાહકો ધર્મેન્દ્રને છેલ્લી વાર મળવા અથવા જોવાની તક ઇચ્છતા હતા. તેથી, દિગ્ગજ અભિનેતાની 90મી જન્મજયંતિ પર તેમણે ફાર્મહાઉસના દરવાજા એવા ચાહકો માટે ખોલવાનો નિર્ણય લીધો છે જેઓ આવવા, શ્રદ્ધાંજલિ આપવા અને પરિવારને મળવા માંગે છે. આ સરળ કાર્યક્રમની તૈયારીઓ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. નોંધનીય છે કે ગત વર્ષે ધર્મેન્દ્રનો 89મો જન્મદિવસ પણ પરિવાર દ્વારા ખાસ રીતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ઘણા ચાહકોએ પણ મુલાકાત લીધી હતી