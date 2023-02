દિલ્હી હાઈકોર્ટે MCD સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની ચૂંટણી પર સ્ટે મૂક્યો

દિલ્હી હાઈકોર્ટે દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના છ સભ્યોની ચૂંટણી પર સ્ટે આપ્યો છે. શુક્રવારે એમસીડી હાઉસમાં હંગામો થયા બાદ સોમવારે ફરી મતદાન થવાનું હતું. MDCમાં હંગામા બાદ મેયર શેલી ઓબેરોયે સોમવારે સવારે 11 વાગ્યા સુધી કાર્યવાહી સ્થગિત કરી દીધી હતી. આ દરમિયાન ભાજપના બે કાઉન્સિલરોએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.

Delhi High Court stays the re-election of the members of the Standing Committee of MCD, which was scheduled to be held on Feb 27, 2023. pic.twitter.com/32ehtVuZMo

નોંધપાત્ર રીતે, MCD સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની ચૂંટણી માટે, કાઉન્સિલરોએ શુક્રવારે શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન કર્યું હતું. આ પછી, મતગણતરી દરમિયાન હોબાળો થયો, જ્યારે મેયર શેલી ઓબેરોયે એક મતને અમાન્ય જાહેર કર્યો અને ફરીથી મત ગણતરીનો આદેશ આપ્યો. ત્યારપછી આમ આદમી પાર્ટીના વાંધાઓ બાદ, MCD સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની ચૂંટણી માટે મતોની પુનઃગણતરી અટકાવવામાં આવી હતી, ત્યાં હંગામો થયો હતો અને થોડી જ વારમાં BJP-AAP કાઉન્સિલરો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી.

AAP-BJP કાઉન્સિલરોએ પણ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી

આ પછી, આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપે દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ગૃહમાં કાઉન્સિલરો વચ્ચે ઝપાઝપીને લઈને એકબીજા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદો નોંધાવી. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે બંને પક્ષો તરફથી ફરિયાદો મળી છે અને તેના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Delhi Municipal Corporation Act states that the presiding officer has the right to accept or reject any vote but before this process could happen, the experts appointed by Election Commission drafted result on a sheet: Shelly Oberoi, Delhi Mayor pic.twitter.com/EKnng9V2Qj

— ANI (@ANI) February 25, 2023