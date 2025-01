દિલ્હી ચૂંટણીઃ કેજરીવાલે આપી વધુ સાત નવી ગેરન્ટી

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક કેજરીવાલે વધુ સાત ગેરન્ટી જાહેર કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે અનેક સરકારી નિવાસસ્થાનોમાં અદિકારીઓ, સાંસદો કે મંત્રીઓના ઘરમાં કામ કરતા સર્વન્ટ કે કર્મચારીઓને અનેક સમસ્યાઓ હોય છે.

તેમને સર્વન્ટ ક્વાર્ટરમાં તેમને પગાર મળવો જોઈએ, કેમ કે 70-80 ટકા પગાર નથી આપવામાં આવ તો અને તેમને કહેવામાં આવે છે કે સર્વન્ટ ક્વાર્ટર આપ્યું તો ખરું-મફતમાં કામ કરો. આવામાં તેમને બંધુઆ મજૂરની જેમ કામ કરવું પડે છે. કેજરીવાલે આવા કર્મચારીઓ માટે સાત ગેરન્ટી આપી છે.

