ચરોતર નાગરિક સહકારી બેન્કમાં ઉચાપત કરનાર આરોપીની 20 વર્ષે ધરપકડ

અમદાવાદઃ ઇન્ટરપોલની મદદથી CBIએ અમદાવાદથી 20 વર્ષથી મોસ્ટ વોન્ટેડ વીરેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ કરી તે પોન્ઝી સ્કીમમાં રૂ. 77 કરોડથી વધુની ઉચાપતનો કેસમાં સામેલ હતો. તેણે ચરોતર નાગરિક સહકારી બેંકમાં ઉચાપત કરી હતી તથા 2002માં ગુજરાત પોલીસે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી તેમ જ 3 માર્ચ, 2004માં CBIએ રેડ કોર્નર નોટિસ ઈશ્યુ કરી હતી. જેમાં આરોપી અમેરિકાથી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યો હતો અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ સાથે ઇન્ટરપોલના રેડકોર્નર નોટિસનો સામનો કરી રહેલા બે ભાગેડુ ભારતીયોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત અને તામિલનાડુમાં અલગ-અલગ કેસોમાં વોન્ટેડ બે ભાગેડુઓની અમેરિકા અને થાઇલેન્ડથી પરત ફર્યા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોન્ઝી સ્કીમ દ્વારા રોકાણકારોના રૂ. 87 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ઉચાપત કરનારા આરોપી જનાર્થન સુંદરમને બેંગકોકથી ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો. તામિલનાડુ પોલીસે કોલકાતા એરપોર્ટ પરથી તેની અટકાયત કરી હતી. તામિલનાડુ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા ગુનાહિત કાવતરું, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, છેતરપિંડી, થાપણો/વ્યાજની ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ અને અનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પ્રતિબંધ અધિનિયમ, 2019 હેઠળના ગુનાઓ માટે વોન્ટેડ હતો

Two fugitives- Virendrabhai Manibhai Patel, Janarthanan Sundaram- having Interpol Red Notice against them arrested after their return from the USA and Thailand in an operation coordinated by the CBI. One was wanted by the Tamil Nadu police and another by Gujarat Police in cases… pic.twitter.com/wc5pKELe6w

— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2025