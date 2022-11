દિલ્હીઃ જામા મસ્જિદમાં કુંવારી છોકરીના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધથી ચગ્યો વિવાદ

દિલ્હીની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદે કુંવારી છોકરીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. મસ્જિદના પ્રવેશદ્વાર પર સિંગલ મહિલાઓ માટે નો-એન્ટ્રી બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા હતા. નોટિસમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જામા મસ્જિદમાં એકલા છોકરી કે યુવતીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ છે. મતલબ સ્પષ્ટ છે કે પુરૂષો વિના મહિલાઓ હવે જામા મસ્જિદમાં પ્રવેશ લઈ શકશે નહીં. આ મુદ્દે રાજકારણ પણ શરૂ થઈ ગયું છે. દિલ્હી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ સ્વાતિ માલીવાલે આ આદેશનો વિરોધ કર્યો છે.

Swati Maliwal, Chairperson, Delhi Commission for Women issues notice to the Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi taking cognizance of the recent restriction on entry of women coming alone or in a group in Jama Masjid pic.twitter.com/0I84zW1NQ0

— ANI (@ANI) November 24, 2022