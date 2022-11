દિલ્હી MCD ચૂંટણી : ભાજપના મેનિફેસ્ટોમાં જનતા માટે 12 સંકલ્પો

બીજેપીએ શુક્રવારે દિલ્હી MCD ચૂંટણી માટે મેનિફેસ્ટો બહાર પાડ્યો. ભાજપે વચનોથી ભરેલા આ મેનિફેસ્ટોનું નામ સંકલ્પ પત્ર રાખ્યું છે. જેમાં ભાજપે દિલ્હીની જનતા માટે 12 સંકલ્પો કર્યા છે. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ, દિલ્હી ભાજપના પ્રભારી બૈજયંત પાંડા, દિલ્હી બીજેપી અધ્યક્ષ આદેશ ગુપ્તા સાથે હર્ષવર્ધન, હંસ રાજ હંસ અને પ્રવેશ વર્મા પણ હાજર હતા. ભાજપે સામાન્ય લોકોના અભિપ્રાય લીધા બાદ તૈયાર કરાયેલા આ સંકલ્પ પત્રમાં સમાજના દરેક વર્ગનું ધ્યાન રાખવાનો દાવો કર્યો છે.

Delhi | Union Minister Piyush Goyal, State BJP President Adesh Gupta and LoP Ramvir Singh Bidhuri along with MPs launch BJP's 'Sankalp Patra' for MCD elections pic.twitter.com/Lqfy6TTjxN

ભાજપના સંકલ્પ પત્રમાં 12 ઠરાવ

1. નાગરિકોને મોબાઈલ પર ઈ-ગવર્નન્સ કોર્પોરેશનની સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. કોર્પોરેશનમાં ઈ-ગવર્નન્સ સુધારવામાં આવશે.

2. પ્રદૂષણ નિયંત્રણમાં સહયોગ કરીને અને કચરામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરીને દિલ્હીને ટકાઉ અને હરિયાળું શહેર બનાવશે.

3. કેન્દ્ર સરકારની મદદથી 5 વર્ષમાં 7 લાખ ગરીબોને દિલ્હીમાં ઘર આપવામાં આવશે.

4. આરડબ્લ્યુએ સાથે નજીકથી કામ કરવાથી મકાનના નિયમોને સરળ બનાવવામાં આવશે. પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં વધુ મુક્તિ આપવામાં આવશે.

5. તમામ સાપ્તાહિક બજારો નિયમિત કરવામાં આવશે. શેરી વિક્રેતાઓ, અસંગઠિત મજૂરો અને ઉપેક્ષિત વર્ગોને સુવિધાઓ આપવામાં આવશે.

6. ફેક્ટરી લાયસન્સ સદંતર નાબૂદ કરવામાં આવશે અને લાયસન્સ અને છૂટ આપીને વેપારીઓની મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે.

7. ઝૂંપડપટ્ટી, ગ્રામ્ય વિસ્તારો, અનધિકૃત વસાહતો, જેજે ક્લસ્ટરોમાં પાયાની સુવિધાઓ વધારવામાં આવશે.

8. મહિલાઓ માટે સ્વરોજગાર યોજનાની તકો ઉભી કરવામાં આવશે, તેમના માટે આધુનિક આરોગ્ય સુવિધાઓ અને ગૌરવપૂર્ણ જીવન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે, મહિલાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા 50 અન્નપૂર્ણા રસોડા ખોલવામાં આવશે, જ્યાં 5 રૂપિયામાં ભોજન મળશે.

9. યુવાનોને સ્વ-રોજગારીની તકો આપવામાં આવશે અને 2027 સુધીમાં કોર્પોરેશનની તમામ 1616 શાળાઓને સ્માર્ટ સ્કૂલમાં ફેરવવામાં આવશે.

10. કોર્પોરેશનની આરોગ્ય સુવિધાઓને આધુનિક બનાવવામાં આવશે અને તેને જન ઔષધિ કેન્દ્ર સાથે જોડવામાં આવશે.

11. પાર્કિંગની વધુ સારી સુવિધા બનાવવામાં આવશે. 100 થી વધુ મલ્ટી પાર્કિંગ સાથે નવી જગ્યાઓ અને મોટા બજારોમાં પાર્કિંગની સુવિધા કરવામાં આવશે.

12. એક હજાર કાયમી છઠ ઘાટ બનાવવામાં આવશે અને દિલ્હીના સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.

‘કેજરીવાલ સરકાર MCDને સહકાર આપતી નથી’

આ પ્રસંગે બીજેપી નેતા અને કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે દિલ્હીની આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર દરેક મોરચે નિષ્ફળ રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહન આપવામાં લાગેલા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કેજરીવાલની સરકાર હંમેશા દિલ્હી MCDને નાણાકીય સહાય આપવાથી દૂર રહી છે. કેજરીવાલ સરકારે MCD પ્રત્યેની તેની નાણાકીય જવાબદારીઓ ક્યારેય પૂર્ણ કરી નથી. નાણાપંચની ભલામણો મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તે રકમ આપી નથી જે કેજરીવાલ સરકારને આપવી જોઈતી હતી. દિલ્હી સરકારનું 70 હજાર કરોડનું બજેટ ક્યાં જાય છે, તે એક મોટું રહસ્ય છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 250 વોર્ડ માટે 4 ડિસેમ્બરે મતદાન થવાનું છે. પરિણામ 7મી ડિસેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.

I feel that on 4th Dec (MCD polling), people will come out in large numbers and bless the Lotus and BJP: Union Minister Piyush Goyal #MCDElection pic.twitter.com/4HHyTbOdTx

— ANI (@ANI) November 25, 2022