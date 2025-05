દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી મોટો ફટકો, 15 કાઉન્સિલરના રાજીમાના

દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાર્ટીના 15 કાઉન્સિલરોએ રાજીનામું આપી દીધું છે. ગૃહના ભૂતપૂર્વ નેતા મુકેશ ગોયલે એક નવી પાર્ટી બનાવવાનો દાવો કર્યો છે, જેનું નામ તેમણે ઇન્દ્રપ્રસ્થ વિકાસ પાર્ટી રાખ્યું છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે 13 કાઉન્સિલરો તેમની સાથે જોડાયા છે. તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ અને ભાજપના કાઉન્સિલરો પણ અમારી સાથે જોડાઈ શકે છે.

Delhi: Former Aam Aadmi Party councilor, Mukesh Goel says, “This decision was made because we won the 2022 elections with a huge majority from Aam Aadmi Party. Out of 250 seats, 135 were ours in the municipal corporation. What is the reason that gradually this number has dropped… pic.twitter.com/y87sFtrRrw

— IANS (@ians_india) May 17, 2025