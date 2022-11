શ્રદ્ધા મર્ડર કેસના આરોપી આફતાબના પોલિગ્રાફી ટેસ્ટ માટે મળી કોર્ટની મંજૂરી

દિલ્હી પોલીસે સાકેત કોર્ટમાં શ્રદ્ધા હત્યાના આરોપી આફતાબના પોલીગ્રાફી ટેસ્ટ માટે અરજી લગાવી હતી. દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોર્ટે સોમવારે પોલીગ્રાફી ટેસ્ટની મંજૂરી આપી છે. આ સાથે આફતાબના નાર્કો ટેસ્ટ પહેલા પોલિગ્રાફી ટેસ્ટ માટે કોર્ટની પરવાનગીની જરૂર હતી તે અવરોધ હવે દૂર થઈ ગયો છે. આ ટેસ્ટ ક્યારે લેવામાં આવશે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.

Shraddha Murder Case: Delhi police moves plea for seeking nod for polygraph on Aaftab

Read @ANI Story | https://t.co/CUyyH3SjIH#ShraddhaWalkar #AftabPoonawalla #DelhiPolice pic.twitter.com/mqsUqIol1f

— ANI Digital (@ani_digital) November 21, 2022