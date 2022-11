અમિત શાહ જેલમાં VIP ટ્રીટમેન્ટ લેતા હતા : કેજરીવાલ

દિલ્હી સરકારના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ કથિત વીડિયોમાં સત્યેન્દ્ર જૈન પગની મસાજ કરાવતા જોવા મળે છે. આ વીડિયોને લઈને આમ આદમી પાર્ટી અને બીજેપી એકબીજા પર પ્રહારો કરી રહ્યા છે. હવે AAPના સંયોજક અને દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે આ મામલે ભાજપ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર નિશાન સાધ્યું છે.

Vadodara, Gujarat | They're calling it massage, VIP treatment but it's only physiotherapy. When Amit Shah was minister here in Gujarat, he was the one who received VIP treatment here, no such thing for Jain: Delhi CM Arvind Kejriwal on AAP leader Satyendar Jain's viral video pic.twitter.com/IDJeITYRBV

— ANI (@ANI) November 21, 2022