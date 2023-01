શ્રદ્ધા મર્ડર કેસઃ આરોપી આફતાબની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી 14 દિવસ માટે વધારી

શ્રદ્ધા હત્યા કેસના મુખ્ય આરોપીની ન્યાયિક કસ્ટડી ફરી એકવાર લંબાવવામાં આવી છે. દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે આફતાબ પૂનાવાલાની ન્યાયિક કસ્ટડી આગામી 14 દિવસ માટે વધારી દીધી છે. ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, આફતાબ પૂનાવાલાએ અભ્યાસ માટે કાયદાના કેટલાક પુસ્તકોની માંગણી કરી છે. તે જ સમયે, કોર્ટે અધિકારીઓને તેમને ગરમ કપડાં આપવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.

Shraddha murder case: Court extends judicial custody of Aftab Poonawala for next 14 days

