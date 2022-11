‘જે દેશો આતંકવાદને સમર્થન આપે છે…તેણે પરિણામ ભોગવવું પડશે’ : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નો મની ફોર ટેરર ​​પર આયોજિત મંત્રી સ્તરીય પરિષદમાં ચીન અને પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વિના તેમને સાંભળ્યા. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે પાકિસ્તાન અને ચીન પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે કેટલાક દેશો તેમની વિદેશ નીતિના ભાગરૂપે આતંકવાદને સમર્થન આપે છે. જ્યારે કેટલાક અન્ય દેશો આડકતરી રીતે આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ આતંકવાદને સમર્થન આપતા દેશોને તેની કિંમત ચૂકવવા માટે મજબૂર થવાની વાત કરી હતી.

વડાપ્રધાને નો મની ફોર ટેરર થીમ પર આતંકવાદ વિરોધી ફાઇનાન્સિંગ પર ત્રીજી મંત્રી સ્તરીય પરિષદમાં 70 થી વધુ દેશો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં આ વાત કહી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, આતંકવાદીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પેદા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા સંગઠનો અને વ્યક્તિઓને પણ અલગ કરવાની જરૂર છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પ્રોક્સી વોર પણ ખતરનાક અને હિંસક

PM મોદીએ કહ્યું, એ વાત જાણીતી છે કે આતંકવાદી સંગઠનોને ઘણા સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા મળે છે. એક સ્ત્રોત દેશ તરફથી સહાય છે. કેટલાક દેશો તેમની વિદેશ નીતિના ભાગરૂપે આતંકવાદને સમર્થન આપે છે. તેઓ તેમને રાજકીય, વૈચારિક અને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. તેમણે કહ્યું, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓએ એવું ન વિચારવું જોઈએ કે જો યુદ્ધ ન હોય તો તેનો અર્થ શાંતિ થાય છે. પ્રોક્સી યુદ્ધો પણ ખતરનાક અને હિંસક છે.

It is important that we jointly address the problem of radicalisation and extremism. Anyone who supports radicalisation should have no place in any country: PM Narendra Modi at 'No Money for Terror’ Conference in Delhi pic.twitter.com/mFV66AXBNv — ANI (@ANI) November 18, 2022

આતંકવાદ સામે વિશ્વ એક થયું

ભારત લાંબા સમયથી કહી રહ્યું છે કે પાકિસ્તાન ભારતમાં ખાસ કરીને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલા કરવા માટે આતંકવાદી સંગઠનોને તમામ પ્રકારની મદદ કરે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, આવા મામલામાં કોઈ દખલ કરી શકે નહીં. આતંકવાદના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સમર્થન સામે વિશ્વએ એકજુટ થઈને ઊભા રહેવાની જરૂર છે.

આતંકવાદી હુમલાઓ પર સમાન કાર્યવાહી

વડાપ્રધાને કહ્યું કે આદર્શ રીતે વર્તમાન સમયમાં દુનિયાને આતંકવાદના જોખમોની યાદ અપાવવાની કોઈ જરૂર નથી. જો કે, હજુ પણ કેટલાક વર્તુળોમાં આતંકવાદ વિશે કેટલીક ગેરસમજો છે. એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અલગ-અલગ હુમલાઓના જવાબની ગંભીરતા ક્યાં થઈ તેના આધારે અલગ અલગ હોઈ શકે નહીં. તેમણે કહ્યું કે તમામ આતંકવાદી હુમલાઓનો સમાન વિરોધ હોવો જોઈએ અને કાર્યવાહી પણ સમાન હોવી જોઈએ.

ચીનને લઈને પીએમ મોદીનો સંકેત

આ હોવા છતાં કેટલીકવાર આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીને રોકવા માટે આતંકવાદના સમર્થનમાં પરોક્ષ દલીલો આપવામાં આવે છે. વડા પ્રધાને દેખીતી રીતે ચીનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું. તે જાણીતું છે કે ચીને ઘણી વખત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આતંકવાદીઓ ખાસ કરીને ભારતમાં આતંકવાદી હુમલાઓ માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓ અને સંગઠનો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા છે.

#WATCH | At 'No Money for Terror’ Conference, PM says, "…Well known that terrorist orgs get money through several sources-one is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological & financial support to them…" pic.twitter.com/JwsK8qzVUR — ANI (@ANI) November 18, 2022

જ્યાં સુધી આતંકવાદનો ખાત્મો નહીં થાય ત્યાં સુધી આરામ નહીં કરીએ

આતંકવાદને માનવતા, સ્વતંત્રતા અને સભ્યતા પર હુમલો ગણાવતા મોદીએ કહ્યું, તે કોઈ સીમાઓ જાણતું નથી. આપણે આતંકવાદીઓની પાછળ જવું જોઈએ. તેમના સપોર્ટ નેટવર્કને વિક્ષેપિત કરવું જોઈએ અને તેમના ભંડોળના સ્ત્રોત પર હુમલો કરવો જોઈએ. માત્ર એક સમાન, સંકલિત, શૂન્ય-સહિષ્ણુતાનો અભિગમ આતંકવાદને હરાવી શકે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, સંગઠિત અપરાધ આતંકવાદ માટે નાણાં પૂરા પાડવાનો સ્ત્રોત છે. જેને એકલતામાં ન જોવો જોઈએ. તેણે કહ્યું, આ ગેંગના આતંકવાદીઓ સાથે ગાઢ સંબંધો છે. બંદૂક, માદક દ્રવ્ય અને દાણચોરીના નાણાંનો ઉપયોગ આતંકવાદમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં સંગઠિત ગુનાઓ પર કડક કાર્યવાહી કરવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યાં સુધી આતંકવાદને જડમૂળથી નષ્ટ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી દેશ શાંત નહીં થાય.

Uprooting terrorism needs a larger, proactive, systemic response, If we want our citizens to be safe, we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks and hit their finances: PM at 'No Money for Terror’ Conference in Delhi pic.twitter.com/Lq6abmbZWZ — ANI (@ANI) November 18, 2022

જે દેશ સમર્થન કરે છે તેને સમર્થન મળવું જોઈએ નહીં

મોદીએ કહ્યું કે દાયકાઓથી વિવિધ નામો અને સ્વરૂપોમાં આતંકવાદે ભારતને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તેના કારણે દેશે હજારો કિંમતી જીવ ગુમાવ્યા. પરંતુ તેમ છતાં દેશે આતંકવાદ સામે હિંમતભેર લડત આપી છે. તેમણે કહ્યું, અમે માનીએ છીએ કે એક હુમલો પણ ઘણા બધા છે. એક જીવનું નુકસાન પણ ઘણું છે. તો જ્યાં સુધી આતંકવાદને જડમૂળથી નષ્ટ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અમે અટકીશું નહીં. અને આ દિશામાં અત્યાર સુધી જે વ્યૂહાત્મક ફાયદો થયો છે તે પણ પાછળ રહી જશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સાર્વભૌમ દેશોને પોતાની સિસ્ટમ રાખવાનો અધિકાર છે. પરંતુ આપણે ઉગ્રવાદી તત્વોને સિસ્ટમો વચ્ચેના મતભેદોનો દુરુપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે કહ્યું, જે કોઈ ઉગ્રવાદનું સમર્થન કરે છે. તેને કોઈપણ દેશમાં સમર્થન મળવું જોઈએ નહીં.

The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happens. All terrorist attacks deserve equal outrage and action: PM Narendra Modi at 'No Money for Terror’ Conference in Delhi pic.twitter.com/TAzuFibJdH — ANI (@ANI) November 18, 2022

ભારતે આતંકવાદની ભયાનકતાનો સામનો કર્યો

ભારતમાં કોન્ફરન્સની યજમાનીના મહત્વને રેખાંકિત કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે વિશ્વ આતંકવાદને ગંભીરતાથી લે તે પહેલા ભારતે તેની ભયાનકતાનો સામનો કર્યો હતો. મોદીએ કહ્યું કે આતંકવાદની લાંબા ગાળાની પ્રકૃતિ ખાસ કરીને ગરીબ અથવા સ્થાનિક અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડે છે, પછી તે પ્રવાસન હોય કે વેપાર. તેમણે કહ્યું કે કોઈને એવા વિસ્તારમાં જવાનું પસંદ નથી જે જોખમમાં હોય અને તેના કારણે લોકોની આજીવિકા છીનવાઈ જાય. તે વધુ મહત્વનું છે કે આપણે આતંકવાદને ફાઇનાન્સિંગના મૂળ પર પ્રહાર કરીએ.