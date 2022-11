ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં 700 મીટર ઊંડી ખાડીમાં વાહન ખાબક્યું, 12ના મોત

ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતના સમાચાર છે. અહીં શુક્રવારે એક વાહન લગભગ 700 મીટર ઊંડી ખીણમાં પડી ગયું, જેમાં તેના અંડકોષ ઉડી ગયા. SDRFએ કહ્યું કે ટીમે વાહનમાં મુસાફરી કરી રહેલા બે દસ પુરૂષો અને બે મહિલાઓના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ બોલેરો મેક્સ કારમાં 16 લોકો સવાર હતા.

Uttarakhand | A vehicle carrying 12-13 people fell into a deep gorge about 500-700 meters from the road at village Palla Jakhol on Dumak road in Chamoli. Rescue work in progress. Another team of SDRF also sent from Post Pandukeshwar: SDRF spokesman

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 18, 2022