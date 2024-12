બંધારણને લઈને PM મોદીના કોંગ્રેસ પર ચાબખા

આજે લોકસભામાં બંધારણ પર ચર્ચાનો બીજો દિવસ છે. કોંગ્રેસના સાંસદ અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ બંધારણ પર પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે અદાણી, અગ્નિવીર અને લેટરલ એન્ટ્રીને લઈને મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા. વડાપ્રધાન મોદીએ પણ લોકસભામાં સંબોધન કર્યું હતું. પીએમ મોદી આજે બંધારણ પર ચર્ચાનો જવાબ આપ્યો હતો. ગઈકાલે રાજનાથ સિંહે લોકસભામાં બંધારણ પર ચર્ચાની શરૂઆત કરી હતી. પ્રિયંકા ગાંધીએ વિપક્ષના આનો જવાબ આપ્યો.

PM Shri @narendramodi ‘s address during special discussion on 75th anniversary of adoption of Constitution in Lok Sabha. #संविधान_रक्षक_मोदी https://t.co/JzEARk986K

પૂર્વ પીએમ નેહરુના પત્રનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ પાપ 1951માં કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે નેહરુજીને ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ ખોટું કરી રહ્યા છે, પરંતુ પંડિતજીનું પાલન કરવા માટે પોતાનું બંધારણ હતું, તેથી તેમણે કોઈની સલાહ ન સાંભળી. કોંગ્રેસ બંધારણમાં સુધારો કરવા માટે એટલી ઝનૂની હતી કે તે સમયાંતરે બંધારણનો શિકાર કરતી રહી. બંધારણની ભાવનાને લોહી વહેવડાવતા રહ્યા. બંધારણમાં અનેક વખત ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. દેશના પ્રથમ વડા પ્રધાને જે વાવ્યું હતું, તેને ખાતર અને પાણી બીજા વડા પ્રધાને આપ્યું, જેનું નામ હતું ઇન્દિરા ગાંધી.

કોંગ્રેસ પરિવારે બંધારણને ઠેસ પહોંચાડવામાં કોઈ કસર છોડી નથી: પીએમ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશ સમક્ષ તથ્યો રજૂ કરવા જરૂરી છે. કોંગ્રેસના એક પરિવારે બંધારણને ઠેસ પહોંચાડવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. હું આ પરિવારનો ઉલ્લેખ કરું છું કારણ કે આ જ પરિવારે 50 વર્ષથી આ દેશ પર શાસન કર્યું છે. તેથી દેશને આ જાણવાનો અધિકાર છે. આ પરિવારના કુકર્મો, કુકર્મો અને દુષ્ટ વિચારો સતત ચાલુ છે.

The 75-year journey of India’s Constitution is a memorable journey of the world’s greatest and largest democracy. It symbolises the vision of our Constitution makers, their contributions, and our resolve to move forward.

1947 થી 1952 સુધી કામચલાઉ વ્યવસ્થા હતી. ચૂંટણીઓ યોજાઈ ન હતી. રાજ્યસભાની રચના પણ 1952 પહેલા થઈ ન હતી. તેમ છતાં, 1951 માં જ્યારે કોઈ ચૂંટાયેલી સરકાર ન હતી, ત્યારે તેમણે એક બિલ લાવીને બંધારણમાં ફેરફાર કર્યો. પછી અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. આ બંધારણ ઘડનારાઓનું અપમાન હતું.

બંધારણના કારણે જ અમે અહીં સુધી પહોંચ્યા છીએઃ પીએમ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હું બંધારણ માટે મારું વિશેષ સન્માન વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. મારા જેવા ઘણા લોકો છે જે અહીં સુધી પહોંચી શક્યા ન હોત, પરંતુ તે બંધારણ હતું જેના કારણે અમે અહીં પહોંચ્યા. આ બંધારણની શક્તિ અને લોકોના આશીર્વાદ હતા.

કોંગ્રેસના પાપ ક્યારેય ધોવાશે નહીંઃ પીએમ મોદી

પીએમએ કહ્યું કે આપણા બંધારણમાં એકતાની જરૂર છે. માતૃભાષાને દબાવી દેશની પ્રજા સંસ્કારી ન બની શકે. નવી શિક્ષણ નીતિમાં માતૃભાષાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કાશી-તમિલ સંગમ આજે એક મોટી સંસ્થા બની ગઈ છે. સમાજને મજબૂત કરવાનો આ પ્રયાસ છે.

આજે બંધારણને 75 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે, પરંતુ અહીં પણ 25 વર્ષ, 50 વર્ષનું મહત્વ છે, પરંતુ શું થયું તે યાદ કરો. આપણા દેશમાં ઈમરજન્સી લાવવામાં આવી હતી. બંધારણ છીનવાઈ ગયું. બંધારણીય વ્યવસ્થાઓ નાબૂદ કરવામાં આવી હતી. નાગરિકોના અધિકારો છીનવાઈ ગયા. કોંગ્રેસના કપાળનું આ પાપ ક્યારેય ભૂંસાશે નહીં.

Over the past decade, the people of India have given us the opportunity to serve.

Everyone has seen our dedication, works, policies and decision-making process…

We will continue to serve with same zeal, with same strength!

– PM @narendramodi #संविधान_रक्षक_मोदी pic.twitter.com/yBWeFfoTwy

— BJP (@BJP4India) December 14, 2024