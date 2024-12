કલમ 370 દેશની એકતા માટે દિવાલ હતી : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે લોકસભામાં બંધારણ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપી રહ્યા છે. બંધારણના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર લોકસભામાં બે દિવસીય ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેના અંતિમ દિવસે પીએમ મોદીએ બંધારણ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપતાં કલમ 370 અને ઈમરજન્સીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે અટલ સરકાર દરમિયાન પ્રથમ વખત બંધારણની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

We will continue to strive for unity and strength in our country.

Sadly, Article 370 had become a hurdle and a wall in the path of India's unity, which was a fundamental principle of our Constitution.

इसलिए धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया…

