કોંગ્રેસે રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, એમપી અને તેલંગાણા માટે સ્ક્રિનિંગ કમિટીની રચના કરી

આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે. આ શ્રેણીમાં બુધવારે પાર્ટીએ રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને તેલંગાણાના ચૂંટણી રાજ્યો માટે સ્ક્રીનિંગ કમિટીની નિમણૂક કરી છે. જેમાં ગૌરવ ગોગોઈને રાજસ્થાન સમિતિના અધ્યક્ષ, જિતેન્દ્ર સિંહને મધ્યપ્રદેશ સમિતિના અધ્યક્ષ, અજય માકનને છત્તીસગઢ સમિતિના અધ્યક્ષ અને કે મુરલીધરનને તેલંગાણા સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે.

Congress appoints Screening Committees for election bounds states of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Telangana.

Gaurav Gogoi to be the Chairman of Rajasthan’s committee, Jitendra Singh to the Chairman of Madhya Pradesh’s committee, Ajay Maken to be the Chairman of… pic.twitter.com/rzE12h82zv

— ANI (@ANI) August 2, 2023