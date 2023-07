ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડનું બિરદાવવા લાયક કામ, મધ દરિયે યુકે સન્સ જહાજમાં ફસાયેલા 5 ક્રૂને બચાવ્યા

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ઓખા બંદર પર સ્થિત ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ શિપ અભિકે બેપોર (કેરળ) નજીક દરિયામાં ફસાયેલી “યુકે સન્સ” બોટમાંથી 05 માછીમારોને બચાવવા માટે એક સાહસિક મિશન હાથ ધર્યું હતું. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડનું જહાજ કોચીથી ઓખા જઈ રહ્યું હતું. યુકે સન્સ નામની ફિશિંગ બોટ 05 ક્રૂ સભ્યો સાથે 30 જૂન 2023 ના રોજ બેપોરથી દરિયામાં રવાના થઈ. ત્યારબાદ હવામાન વધુ ખરાબ થતા ભારે મોજાં અને તરંગોને કારણે બોટ કોઈપણ માછીમારી બંદરોમાં પ્રવેશી શકી ન હતી.

In a swift rescue operation in dark hours while braving the challenging rough weather, @IndiaCoastGuard Ship Abheek rescued all 05 crew from stranded #Indian #Fishing Boat ‘UK SONS’ stranded since 05 July, 08 NM West off #Beypore, #Kerala in #ArabianSea.

वयम् रक्षाम:#WeProtect pic.twitter.com/skY8jvlBbT

