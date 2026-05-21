ઇન્ટરનેટ પર સન્સેશન બનેલી ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ વિવાદમાં: ભાજપ કરતા વધુ ફોલોઅર્સ મેળવ્યા બાદ X એકાઉન્ટ થયું વિધહેલ્ડ, ફાઉન્ડરે આપી પ્રતિક્રિયા
સોશિયલ મીડિયાની આભાસી દુનિયામાં છેલ્લા 4-5 days થી એક નામ સૌથી વધુ ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે અને તે છે- ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP). દેશના યુવાનો અને નેટીઝન્સમાં લોકપ્રિય બનેલા આ વ્યંગ્યાત્મક ડિજિટલ આંદોલનને લઈને આજે એક બહુ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ વર્ચ્યુઅલ પાર્ટીના સત્તાવાર એક્સ (ટ્વિટર) એકાઉન્ટને ભારતમાં પ્રતિબંધિત એટલે કે ‘Withheld’ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે આ મીમ-પેજ આધારિત પાર્ટીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલોઅર્સની રેસમાં વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી ભાજપ (BJP) ના સત્તાવાર હેન્ડલને પણ પછાડી દીધું હતું.
X એકાઉન્ટ થયું બ્લોક, ફાઉન્ડરે કહ્યું- ‘જેવું વિચાર્યું હતું તેવું જ થયું’
ભારતમાં જ્યારે પણ કોઈ યુઝર આ અનોખી પાર્ટીના એક્સ હેન્ડલ (@CJP_2029) ને ખોલવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે સ્ક્રીન પર ‘Account Withheld’ લખેલું જોવા મળે છે. પ્લેટફોર્મના જણાવ્યા અનુસાર, એક કાનૂની માંગ (Legal Demand) ના જવાબમાં આ એકાઉન્ટ પર ભારતમાં પ્રતિબંધ મુકાયો છે. આ આંદોલનની શરૂઆત કરનારા 30 year જૂના ડિજિટલ એક્સપર્ટ અભિજીત દીપકે (Abhijeet Dipke) એ આ બાબતનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરતા સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, “જેવી આશા હતી બરાબર તેવું જ થયું, કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું એકાઉન્ટ ભારતમાં વિધહેલ્ડ કરી દેવાયું છે.
સુપ્રીમ કોર્ટની ટિપ્પણી અને પક્ષની સ્થાપના
આ અનોખી પાર્ટીનો ઇતિહાસ માત્ર થોડા દિવસ જૂનો છે. તેની શરૂઆત 16 May 2026 ના રોજ થઈ હતી. હકીકતમાં, સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહેલી એક સુનાવણી દરમિયાન કથિત રીતે દેશના બેરોજગાર અને સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય યુવાનોને લઈને એક કટાક્ષ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ચોક્કસ સંદર્ભમાં ‘કોકરોચ’ (વાંદો/તિલચટ્ટા) શબ્દનો પ્રયોગ થયો હતો. આ ટિપ્પણી દેશના ભણેલા-ગણેલા નોકરીયાત અને બેરોજગાર યુવાનોના દિલમાં વાગી ગઈ. બોસ્ટન યુનિવર્સિટી (Boston University) માંથી પબ્લિક રિલેશન્સ (PR) નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર અભિજીત દીપકેએ આ કટાક્ષને જ હથિયાર બનાવવાનું નક્કી કર્યું અને એક નવી સોશિયલ મીડિયા રાજકીય ઓળખ તરીકે ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ નું ગઠન કરી દીધું.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર BJP ને પછાડીને રચ્યો ઇતિહાસ
ભલે એક્સ (ટ્વિટર) પર આ એકાઉન્ટ બ્લોક થઈ ગયું હોય, પરંતુ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ પેજે જે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે તેનાથી મોટા-મોટા રાજકીય પંડિતો પણ માથું ખંજવાળતા થઈ ગયા છે. CJP ના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર માત્ર ગણતરીના દિવસોમાં જ 12.6 Million (આશરે 1.2 કરોડ) થી વધુ ફોલોઅર્સ થઈ ગયા છે. આ આંકડો ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ (જેના આશરે 8.7 Million ફોલોઅર્સ છે) કરતા ઘણો વધારે છે. આટલું જ નહીં, આ પાર્ટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર અત્યાર સુધીમાં 6 Lakhs થી વધુ યુવાનો પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન પણ કરાવી ચૂક્યા છે.