સીએમ વિજયે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દા પર વિપક્ષ પર નિશાન સાધ્યું

તમિલનાડુ વિધાનસભામાં મુખ્યમંત્રી સી. વિજયને ડીએમકે પર અગાઉની સરકાર દરમિયાન સરકારી ભંડોળને પાર્ટી ભંડોળમાં વાળવાનો આરોપ લગાવ્યો. ડીએમકેએ જોરદાર વિરોધ કર્યો અને ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કર્યું.
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે મંગળવારે વિપક્ષ ડીએમકે પર આકરા પ્રહારો કર્યા, તેમના અગાઉના કાર્યકાળ દરમિયાન થયેલા કથિત ભ્રષ્ટાચારને પાર્ટી ફંડ ગણાવ્યો. ડીએમકે સભ્યોએ વિધાનસભાની અંદર આ નિવેદનનો વિરોધ કર્યો અને પછી વોકઆઉટ કર્યું. મુખ્યમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે અગાઉની ડીએમકે સરકારે વિવિધ સરકારી વિભાગોમાંથી ભંડોળ પાર્ટી ફંડમાં વાળ્યું છે ત્યારે વિપક્ષ ડીએમકે નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને તેનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો.
ટીવીકે ક્યારેય ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ નહીં થાય
ગૃહમાં વિજયના જવાબમાં વિક્ષેપ પાડવાનો પ્રયાસ કરતા ઉદયનિધિ ઉભા થયા અને સ્પીકર જે.સી.ડી. પ્રભાકરને વિનંતી કરી કે તેઓ ડીએમકે સામે પાયાવિહોણા આરોપો લગાવવાને બદલે મુખ્યમંત્રીને પુરાવા રજૂ કરવા માટે સમજાવે.જોકે, સ્પીકરે વિજયના ભાષણમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો અને કહ્યું કે મુખ્યમંત્રીને વિધાનસભામાં રાજ્યપાલના ભાષણનો જવાબ પૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. ડીએમકે સભ્યો વિરોધમાં ઉભા રહ્યા. પોતાનું ભાષણ ફરી શરૂ કરતા વિજયે કહ્યું કે અગાઉની ડીએમકે સરકારથી વિપરીત ટીવીકે ક્યારેય ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ નહીં થાય અને કોઈને સરકારી તિજોરી લૂંટવા દેશે નહીં.
ઘોંઘાટીયા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે મુખ્યમંત્રીએ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કડક વલણ અપનાવ્યું અને પાછલી સરકાર પર સીધો હુમલો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકાર પાર્ટી ભંડોળ એકત્ર કરવાના નામે કથિત રીતે ઉચાપત કરાયેલા જાહેર નાણાંને વસૂલ કરશે અને ખાતરી કરશે કે ભ્રષ્ટાચાર માટે જવાબદાર લોકો, ભલે તે ડીએમકે સરકાર દરમિયાન થયો હોય તેમને ન્યાય મળે. તેમની તીખી ટિપ્પણીનો વિપક્ષ તરફથી તાત્કાલિક અને જોરદાર વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો. ઉદયનિધિએ વિરોધ કર્યો અને સ્પીકરને ગૃહમાં જવાબ આપવા માટે પરવાનગી આપવા કહ્યું.
ડીએમકેની દયા પર નિર્ભર નથી
ડીએમકેના દાવાને નકારી કાઢતા કે શાસક ટીવીકે તેના પરોપકારને કારણે સત્તામાં રહ્યું વિજયે કહ્યું કે ડાબેરી પક્ષોએ ટીવીકેને સ્વતંત્ર રીતે ટેકો આપવાનો નિર્ણય લીધો. આ દરમિયાન ટેકો આપનાર કોંગ્રેસ, વીસીકે અને આઈયુએમએલને નવા મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું.વિજયે કહ્યું,”અમે ડીએમકેની દયા પર નિર્ભર નથી. અમે અમને ચૂંટનારા લોકોની કૃપાથી સરકાર ચલાવી રહ્યા છીએ.” આ સાથે, ઉદયનિધિના નેતૃત્વમાં ડીએમકે સભ્યોએ મુખ્યમંત્રી પોતાનું ભાષણ પૂર્ણ કરે તે પહેલાં જ ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કરી દીધું.
અનેક વિપક્ષી દાવાઓને નકારી કાઢ્યા
વિપક્ષના વોકઆઉટથી નિરાશ ન થતાં વિજયે તેમની સરકારની સ્થિરતા અને આદેશનો બચાવ કર્યો અને વિપક્ષના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા કે તેમનો વહીવટ સંપૂર્ણપણે બાહ્ય રાજકીય દળોની દયા અથવા સમર્થન પર ચાલે છે. વિજયે કહ્યું,ડૉ. આંબેડકરનું સદી જૂનું સ્વપ્ન હવે પૂર્ણ થયું છે. હું મોટેથી બોલી રહ્યો છું કારણ કે હું ઇચ્છું છું કે વિપક્ષી સભ્યો મારી વાત સાંભળે. વિપક્ષમાં રહેલા લોકો, જેઓ મહિલાઓના રક્ષક હોવાનો દાવો કરે છે, તેમણે તેમના મંત્રીમંડળમાં કેટલી મહિલાઓનો સમાવેશ કર્યો છે? અમારા મંત્રીમંડળે ચાર મહિલાઓને મંત્રી પદ આપ્યું છે. જેમને જનતાએ નકારી કાઢ્યા છે તેમને અમારે ફક્ત એક જ વાત કહેવાની છે.