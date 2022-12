અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ભારત-ચીન સૈનિકો વચ્ચે અથડામણ

અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે અથડામણ થઈ છે. અથડામણમાં બંને દેશના સૈનિકો ઘાયલ થયાના સમાચાર છે. આ અથડામણ 9 ડિસેમ્બરે તવાંગ પાસે થઈ હતી. આ દરમિયાન ભારતીય સૈનિકોએ ચીનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, અથડામણમાં 20 થી વધુ ચીની સૈનિકો ઘાયલ થયા છે. ઓક્ટોબર 2021માં અરુણાચલ પ્રદેશના યાંગસેમાં બંને દેશના સૈનિકો વચ્ચે વિવાદ થયો હતો.

Indian troops inured in the face-off with Chinese troops at LAC in Tawang sector of Arunachal Pradesh have been admitted to a military hospital in Guwahati, Assam. https://t.co/MRUTdcO9Nc

— ANI (@ANI) December 12, 2022