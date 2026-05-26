રાજ્યની 5 મહત્વની મહાનગરપાલિકાઓ માટે નવા મેયરની જાહેરાત

ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યની પાંચ મહત્વની મહાનગરપાલિકાઓમાં આગામી અઢી વર્ષના કાર્યકાળ માટે નવા હોદ્દેદારોની સત્તાવાર વરણી કરી દેવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા અમદાવાદ, જામનગર, મોરબી, નવસારી અને નડિયાદ મનપા માટે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના મુખ્ય હોદ્દેદારોની નવી ટીમ મેદાનમાં ઉતારી છે. હાઈકમાન્ડ દ્વારા મોટાભાગના સ્થાનો પર નવા અને પાયાના ચહેરાઓને તક આપવામાં આવતા સ્થાનિક રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળી રહ્યો છે.
અમદાવાદ મનપા: હિતેશ બારોટના શિરે અમદાવાદનું સુકાન
રાજ્યની સૌથી મોટી અર્થાત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં પક્ષ દ્વારા ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના નવા મેયર તરીકે હિતેશ બારોટની વરણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ડેપ્યુટી મેયર પદની જવાબદારી અંજુબેન શાહને સોંપાઈ છે. મનપાની તિજોરીની ચાવી સમાન ગણાતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે કમલેશ પટેલના નામ પર મહોર મારવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, જશુ ઠાકોરને શાસક પક્ષના નેતા અને અતુલ મિશ્રાને દંડક (વ્હીપ) તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
જામનગર મનપા: મહિલા અનામત હેઠળ મોનિકા વ્યાસ બન્યા મેયર
જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે ગત ચૂંટણીમાં ૬૪માંથી ૬૦ બેઠકો જીતીને પ્રચંડ બહુમતી મેળવી હતી. અહીં મેયર પદ મહિલા માટે અનામત હોવાથી પક્ષે મોનિકા વ્યાસને નવા મેયર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેમની સાથે ડેપ્યુટી મેયર તરીકે રાકેશ ડેરની પસંદગી કરાઈ છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદે ધીરેન મોનાણી, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે અમર મોદી જાડેજા અને દંડક તરીકે પ્રવિણાબેન રુપણિયાની વરણી કરવામાં આવી છે.
નવસારી મનપા: ૪૨ વર્ષની વફાદારીનું મળ્યું ઈનામ, અશોક ધોરાજીયા પ્રથમ મેયર
નવસારી મહાનગરપાલિકાના ઈતિહાસમાં સર્વપ્રથમ મેયર બનવાનું બહુમાન અશોક ધોરાજીયાને ફાળે ગયું છે. છેલ્લા ૪૨ વર્ષથી ભાજપના પાયાના વફાદાર કાર્યકર તરીકે સક્રિય રહેલા ધોરાજીયાને પક્ષે આ મોટી જવાબદારી સોંપી છે. નવસારીમાં ડેપ્યુટી મેયર તરીકે કેયુરી દેસાઈ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે મુકેશ અગ્રવાલ, શાસક પક્ષના નેતા તરીકે નરેશ પુરોહિત અને દંડક તરીકે રાકેશ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
મોરબી મનપા: ઉત્તમ સુરાણીના હાથમાં મોરબીની કમાન
મોરબી મહાનગરપાલિકામાં પણ સત્તાના સુકાની બદલાયા છે. અહીં નવા મેયર તરીકે ઉત્તમ સુરાણી અને ડેપ્યુટી મેયર તરીકે ચિરાગ રાણપરાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિકાસ કામોની દેખરેખ રાખતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે જયંતી પડસુંબિયાને જવાબદારી સોંપાઈ છે. વળી, પક્ષના નેતા તરીકે અર્પિતા જાડેજા અને દંડક તરીકે જયેશ દેસાઈની નિયુક્તિ થતાં કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
નડિયાદ મનપા: મનીષ પટેલ બન્યા નવા સુકાની
ખેડા જિલ્લાના મુખ્ય મથક એવા નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં મેયર તરીકે મનીષ પટેલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ડેપ્યુટી મેયર પદે કલ્પેશકુમાર રાવળ ચૂંટાયા છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે પરાગ બ્રહ્મભટ્ટની વરણી કરાઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં શાસક પક્ષના નેતા તરીકે મેઘના શાહ અને દંડક તરીકે પુષ્પા પરમારની બિનહરીફ પસંદગી કરવામાં આવી છે.