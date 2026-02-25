દિવ્યાંગજનોના સમાવેશી વિકાસ માટે રાઉન્ડટેબલ ચર્ચા

અમદાવાદ: CII–ઇન્ડિયા બિઝનેસ એન્ડ ડિસેબિલિટી નેટવર્ક (IBDN)એ સ્વયં સંસ્થા સાથે સહયોગ કરીને 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક રાઉન્ડટેબલ ચર્ચાનું આયોજન કર્યું હતું. બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન ખાતે “ટુવર્ડ્સ એક્સેસિબલ ઇન્ડિયા” થીમ હેઠળ આ પરામર્શી રાઉન્ડટેબલનું આયોજન કરાયું હતું.આ રાઉન્ડટેબલનો ઉદ્દેશ્ય અર્થપૂર્ણ સંવાદને પ્રોત્સાહન આપવો, શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓનું આદાન-પ્રદાન કરવું અને ભારતના વ્યાપક વિકાસ એજન્ડા સાથે સુસંગત રીતે સમાવેશી પર્યટન, આતિથ્ય અને રમતગમતને આગળ વધારવા માટે કાર્યાન્વિત રોડમેપ તૈયાર કરવાનો હતો.
રાઉન્ડટેબલમાં વાત કરતા એચ.એમ. સોલંકી, ઓ.એસ.ડી., ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિ. (TCGL)એ જણાવ્યું કે હાલમાં ગુજરાત પાસે સમર્પિત એક્સેસિબલ પર્યટન નીતિ નથી. તેમણે TCGLની આવી નીતિ અપનાવવા અને અમલ કરવાની રુચિ વ્યક્ત કરી છે. સાથે જ દિવ્યાંગોના કાર્યક્ષેત્રમાં કાર્યરત સંસ્થાઓ, ઉદ્યોગ પ્રતિનિધિઓ અને એન.જી.ઓ. પાસેથી ઇનપુટ્સને આમંત્રણ આપ્યું છે. જેથી વ્યાપક ફ્રેમવર્કને સંયુક્ત રીતે આકાર આપી શકાય.
સ્મિનુ જિંદલ (સ્થાપક-અધ્યક્ષ, સ્વયં)એ ભાર મૂક્યો કે એક્સેસિબિલિટી માત્ર ઇરાદા સુધી મર્યાદિત ન રહેવી જોઈએ, પરંતુ તે સંકલિત રીતે જમીન પરની કાર્યવાહીમાં પરિવર્તિત થવી જોઈએ. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે જ્યારે પર્યટન, આતિથ્ય, રમતગમત, પરિવહન અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સના સમાવેશને કેન્દ્રમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવે ત્યારે તે તમામ માટે સન્માન સાથે ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરે છે. તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે એક્સેસિબિલિટીને આયોજનના તબક્કે જ સમાવી લેવી જોઈએ — પછીથી વિચાર તરીકે નહીં, જેથી સમાવેશ સામાન્ય બને.
યતિન્દ્ર શર્મા, ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, CII ગુજરાત સ્ટેટ કાઉન્સિલ અને કન્વીનર, CII ગુજરાત સ્ટાર્ટ-અપ પેનલ; તેમજ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ઇન્વેસ્કો ફિસ્કલ સર્વિસિસ LLPએ જણાવ્યું કે અમદાવાદમાં આવી પહેલનું આયોજન દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે દૃશ્યતા, સન્માન અને ગર્વ વધારવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે આ સંવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 જેવી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે શહેર અને રાજ્યને વ્યૂહાત્મક રીતે તૈયાર કરવાના પ્રારંભિક બિંદુ તરીકે સેવા આપે.
દર્શન પરીખ, ચેર, યંગ ઇન્ડિયન્સ – અમદાવાદ ચેપ્ટર અને પાર્ટનર, દર્શન બકુલ એન્ડ એસોસિએટ્સએ પર્યટન, આતિથ્ય અને રમતગમત ક્ષેત્રોમાં વ્યવસાય માલિકો અને હિતધારકોમાં જાગૃતિ નિર્માણની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. જેથી સમાવેશી પરિવર્તનને આગળ ધપાવી શકાય.
ભુષણ પુનાની, સ્થાપક, બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશને જણાવ્યું કે અમદાવાદ રમતગમતમાં અગ્રણી રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જ્યાં અનેક પેરા-એથ્લીટ્સે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે, પરંતુ એક્સેસિબિલિટીમાં હજુ પણ નોંધપાત્ર અંતર છે. તેમણે આ અવરોધોને દૂર કરવા માટે કેન્દ્રિત પ્રયાસોની માંગ કરી.
આ રાઉન્ડટેબલે એ બાબતને મજબૂત કરી કે સમાવેશી પર્યટન, આતિથ્ય અને રમતગમત માત્ર સામાજિક પ્રાથમિકતાઓ નથી પરંતુ વ્યૂહાત્મક આર્થિક ચાલકબળ છે, જે સાચા અર્થમાં એક્સેસિબલ અને સમાવેશી ભારતનું નિર્માણ કરવા માટે આવશ્યક છે. આ પરામર્શમાં સરકાર, ઉદ્યોગ, શિક્ષણ સંસ્થાઓ, રમતગમત, પર્યટન અને નાગરિક સમાજના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે મુસાફરી, મનોરંજન અને રમતગમતને સન્માન અને સ્વતંત્રતા સાથે અનુભવી શકાય તેવા અવરોધ-મુક્ત વાતાવરણ બનાવવા પર ચર્ચા કરી હતી.