બાળકોએ PM મોદીને 21 ભાષાઓમાં જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે એક ખાસ ગીત લોન્ચ કર્યું. ‘નમો પ્રગતિ દિલ્હી – બાલ સ્વર સે રાષ્ટ્ર સ્વર તક’ ગીત દિલ્હી સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શાળાના બાળકો 21 અલગ અલગ ભાષાઓમાં ગાતા જોવા મળે છે.

મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ પત્રકારો સાથે વાત કરતા કહ્યું, ‘વર્ષોથી, પીએમ મોદીએ દિલ્હી માટે જીવનરેખા જેવું કામ કર્યું છે. તેમ છતાં, અગાઉની સરકારોએ સતત તેમની ટીકા કરી અને તેમના વિરુદ્ધ અયોગ્ય ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો. આજે અમારી સરકાર તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે.’

તેમણે શાળાના બાળકો દ્વારા બનાવેલા શુભેચ્છા કાર્ડ માટે તેમની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તેઓ આજે જ આ કાર્ડ મોકલશે જેથી તેઓ બુધવારે વડા પ્રધાન સુધી પહોંચે. રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું, ‘હું વચન આપું છું કે તમારા કાર્ડ આજે જ મોકલવામાં આવશે જેથી તેઓ કાલે વડા પ્રધાન સુધી પહોંચે. તેમને 21 ભાષાઓમાં ગવાયેલ તમારું ગીત અને તમારી શુભેચ્છાઓ ગમશે.’

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 15 દિવસના ‘સેવા પખવાડા’ દરમિયાન, સરકાર શિક્ષણ ક્ષેત્રે અનેક પહેલ શરૂ કરશે. તેમણે કહ્યું, ‘મુખ્યમંત્રી શ્રી શાળાઓથી લઈને નવા અભ્યાસક્રમ, રાષ્ટ્ર નીતિ, નીવ અને નિપુણ સુધી, ઘણા કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવશે, જે બાળકોના શિક્ષણ અને વ્યક્તિત્વ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે.’ આ સાથે, પીએમ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે બુધવારે સવારે 7 વાગ્યે કર્તવ્ય પથ પર એક ખાસ સવારની ચાલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ જન્મદિવસની ઉજવણીનો એક ભાગ છે.

