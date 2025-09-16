બાળકોએ PM મોદીને 21 ભાષાઓમાં જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે એક ખાસ ગીત લોન્ચ કર્યું. ‘નમો પ્રગતિ દિલ્હી – બાલ સ્વર સે રાષ્ટ્ર સ્વર તક’ ગીત દિલ્હી સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શાળાના બાળકો 21 અલગ અલગ ભાષાઓમાં ગાતા જોવા મળે છે.
आज दिल्ली सचिवालय में नन्हें-मुन्ने बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का जन्मदिन उत्सव मनाया।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आए इन मासूम बच्चों की मुस्कान और उत्साह ने पूरा वातावरण जीवंत कर दिया। सबसे विशेष क्षण तब आया जब उन्होंने अपने छोटे-छोटे हाथों से प्रेम… pic.twitter.com/DxE3GMne7s
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 16, 2025
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ પત્રકારો સાથે વાત કરતા કહ્યું, ‘વર્ષોથી, પીએમ મોદીએ દિલ્હી માટે જીવનરેખા જેવું કામ કર્યું છે. તેમ છતાં, અગાઉની સરકારોએ સતત તેમની ટીકા કરી અને તેમના વિરુદ્ધ અયોગ્ય ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો. આજે અમારી સરકાર તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે.’
शिक्षा विभाग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस पर “नमो प्रगति दिल्ली – बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक” गीत आज लॉन्च किया गया है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसे 21 अलग-अलग भाषाओं में गाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अद्भुत झलक दिखाई है।
ज़रूर… pic.twitter.com/X5gN15mA7P
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 16, 2025
તેમણે શાળાના બાળકો દ્વારા બનાવેલા શુભેચ્છા કાર્ડ માટે તેમની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે તેઓ આજે જ આ કાર્ડ મોકલશે જેથી તેઓ બુધવારે વડા પ્રધાન સુધી પહોંચે. રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું, ‘હું વચન આપું છું કે તમારા કાર્ડ આજે જ મોકલવામાં આવશે જેથી તેઓ કાલે વડા પ્રધાન સુધી પહોંચે. તેમને 21 ભાષાઓમાં ગવાયેલ તમારું ગીત અને તમારી શુભેચ્છાઓ ગમશે.’
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 15 દિવસના ‘સેવા પખવાડા’ દરમિયાન, સરકાર શિક્ષણ ક્ષેત્રે અનેક પહેલ શરૂ કરશે. તેમણે કહ્યું, ‘મુખ્યમંત્રી શ્રી શાળાઓથી લઈને નવા અભ્યાસક્રમ, રાષ્ટ્ર નીતિ, નીવ અને નિપુણ સુધી, ઘણા કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવશે, જે બાળકોના શિક્ષણ અને વ્યક્તિત્વ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે.’ આ સાથે, પીએમ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે બુધવારે સવારે 7 વાગ્યે કર્તવ્ય પથ પર એક ખાસ સવારની ચાલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ જન્મદિવસની ઉજવણીનો એક ભાગ છે.