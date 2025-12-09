લોકસભામાં રાહુલ ગાંધીના ભાષણના મુખ્ય મુદ્દાઓ

લોકસભામાં ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા દરમિયાન, કોંગ્રેસના સાંસદ અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા, મત ચોરી અને RSS પર નિશાન સાધ્યું. રાહુલે કહ્યું, “હું પુરાવા વિના બોલતો નથી. દેશની બંધારણીય સંસ્થાઓ પર કબજો કરવામાં આવી રહ્યો છે. RSS સભ્યોને યુનિવર્સિટીઓમાં કુલપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ચૂંટણી પંચ શાસક પક્ષના ઈશારે કાર્ય કરી રહ્યું છે.”
The biggest anti-national act you can do is Vote Chori.
Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country, you destroy modern India, you destroy the idea of India.
Those across the aisle are doing an anti national act.
: LoP Shri @RahulGandhi in… pic.twitter.com/C8JLCvgMEg
— Congress (@INCIndia) December 9, 2025
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે CEC ની પસંદગીમાં શાસક પક્ષનો અંતિમ નિર્ણય છે. શાસક પક્ષ ચૂંટણી પંચને નિયંત્રિત કરી રહ્યું છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) ને નિયંત્રિત કરવાનો શું અર્થ છે. CEC ની નિમણૂકમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ કેમ સામેલ નથી?
કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ સરકાર સાથે મિલીભગતમાં છે. અમે આના પુરાવા આપ્યા. CCTV ફૂટેજનો નાશ કરવાની સત્તા EC ને કેમ આપવામાં આવી? CEC માટે સજાની જોગવાઈ કેમ દૂર કરવામાં આવી? સરકાર ECનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
રાહુલે કહ્યું કે ચૂંટણી પંચે ડુપ્લિકેટ મતદાનના મુદ્દા પર કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. SIR પછી પણ બિહારમાં ડુપ્લિકેટ મતદારો છે. SIR પછી પણ બિહારમાં 150,000 ડુપ્લિકેટ ફોટા છે. EVM અમને સમીક્ષા માટે આપવા જોઈએ. મતદાર યાદીઓ એક મહિના પહેલા પૂરી પાડવી જોઈએ.
Everybody calls India the ‘biggest democracy’. Actually, we are not just the biggest democracy—we are the greatest democracy.
America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the… pic.twitter.com/BhE4ZbEIrr
— Congress (@INCIndia) December 9, 2025
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચને ચૂંટવા માટેના નિયમો બદલાયા હતા. ચૂંટણી પંચ પર કબજો કરવામાં આવ્યો છે. લોકશાહીનો નાશ કરવા માટે ECનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. CECની પસંદગી કરવામાં શાસક પક્ષનો અંતિમ નિર્ણય છે.
હરિયાણાની ચૂંટણીઓનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલે કહ્યું કે હરિયાણાની ચૂંટણીઓ ચોરી થઈ હતી. તેમણે બ્રાઝિલિયન મોડેલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે બ્રાઝિલિયન મોડેલનું નામ મતદાર યાદીમાં 22 વખત દેખાયું. એક મહિલાનું નામ મતદાર યાદીમાં 200 વખત દેખાયું.
કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે SIR પ્રક્રિયા ભાજપના કહેવા પર કરવામાં આવી હતી. ડુપ્લિકેટ મતદારોના મુદ્દા પર EC પાસે કોઈ જવાબ નથી. રાહુલે કહ્યું કે મત ચોરી એ રાષ્ટ્ર વિરોધી કૃત્ય છે. રાહુલે કહ્યું કે આપણો દેશ એક કાપડ જેવો છે. તેના બધા દોરા સમાન છે. બધા લોકો સમાન છે.