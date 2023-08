ચંદ્રયાને ચંદ્ર પર પહોંચ્યા પછી પહેલી તસવીર મોકલી, તમે જોઈ છે?

ભારતના ચંદ્રયાન-3એ ચંદ્રની ધરતી પર પગ મૂક્યો છે. 23 ઓગસ્ટે સાંજે 6.4 કલાકે ચંદ્રયાન-3ના વિક્રમ લેન્ડરે ચંદ્ર પર ઉતર્યા બાદ તેનું કામ શરૂ કરી દીધું છે. ચંદ્રયાન-3એ ચંદ્ર પર પહોંચ્યા બાદ ચંદ્રની પ્રથમ તસવીર મોકલી છે. આ તસવીરો જોઈને ખબર પડે છે કે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવમાં ઘણા મોટા ખાડાઓ છે. તમને જણાવી દઈએ કે આજે સાંજે ભારતે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર પગ મૂક્યો છે અને અવકાશ ક્ષેત્રે એક નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. આ સમયે, લેન્ડર વિક્રમ અને રોવર પ્રજ્ઞાન ચંદ્ર પર ઉતર્યા છે અને ચંદ્રની રહસ્યમય દુનિયા વિશે માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યા છે.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

ચંદ્રની તસવીર મોકલતા પહેલા ચંદ્રયાન-3ના લેન્ડરે એક સંદેશ પણ મોકલ્યો હતો. લેન્ડર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી કે ભારત, હું મારા ગંતવ્ય પર પહોંચી ગયો છું અને તમે પણ. આ સંદેશ સાથે, લેન્ડર વિક્રમ અને રોવર પ્રજ્ઞાને તેમનું કામ શરૂ કર્યું. આ 14 દિવસના મિશન દરમિયાન લેન્ડર વિક્રમ અને રોવર પ્રજ્ઞાન ચંદ્રના વાતાવરણ, ખનિજો અને માટી સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરશે.

Chandrayaan-3 Mission:

The image captured by the

Landing Imager Camera

after the landing.

It shows a portion of Chandrayaan-3’s landing site. Seen also is a leg and its accompanying shadow.

Chandrayaan-3 chose a relatively flat region on the lunar surface 🙂… pic.twitter.com/xi7RVz5UvW

— ISRO (@isro) August 23, 2023