રશિયામાં વિમાન દુર્ઘટના, 10 લોકોના મોત; પુતિન સામે બળવો કરનાર વેગનર ચીફનું પણ મોત થયાનો દાવો

રશિયામાં પ્લેન ક્રેશ થયું છે. આ ઘટનામાં 10 લોકોના મોત થયાના સમાચાર છે. વિમાન રાજધાની મોસ્કોથી સેન્ટ પીટર્સબર્ગ જઈ રહ્યું હતું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વેગનર ચીફ પ્રિગોગિન પણ ત્યાં હતા. અકસ્માતમાં તેમનું પણ મોત થયું હોવાની આશંકા છે. રશિયાના ઉત્તરમાં ખાનગી જેટ ક્રેશને કારણે દસ લોકોના મોત થયા છે. એક સ્થાનિક ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વિરુદ્ધ વિદ્રોહ કરનારા વેગનર નેતા યેવજેની પ્રિગોઝિનનું નામ પણ પેસેન્જર લિસ્ટમાં સામેલ છે. સોશિયલ મીડિયા પર યેવજેની પ્રિગોઝિનના મૃત્યુનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

🚨🧵 Likely false claims being made that Prigozhin of Wagner PMC was killed in a plane crash near Moscow in Tver. This stinks of Prigozhin’s own plot to disappear.

1. Plane manifest listed Prigozhin as passenger – this is “evidence.”

2. Two explosions heard in air before crash. pic.twitter.com/5fu1OUxDgE

