IPL 2025માંથી ચેમ્પિયન KKR બહાર, RCB પણ બહાર થઈ જશે!

17 મેથી IPL 2025 ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલી ટક્કર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે હતી. પરંતુ સતત વરસાદને કારણે મેચ ટોસ વિના રદ કરવી પડી. બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન KKR ના હવે 12 મેચમાં 11 પોઈન્ટ છે અને તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ સિઝનમાં પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થનારી તે ચોથી ટીમ છે. બીજી તરફ, RCB એ 12 મેચોમાં 17 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે. પણ તલવાર હજુ પણ તેના પર લટકી રહી છે.

