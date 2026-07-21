સોનમ વાંગચુક અંગે કેન્દ્ર સરકારનું નિવેદન, મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની વાત

સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય અંગે દાખલ કરાયેલી અરજીના કેસમાં સરકારે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન કહ્યું છે કે સોનમને મેદાંતા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં કોઈ વાંધો નથી.
મંગળવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટે સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેસની સુનાવણી કરી. આ સુનાવણી સોનમ વાંગચુકની પત્ની ગીતાંજલી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર આધારિત છે. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કેન્દ્ર સરકારનો કેસ રજૂ કર્યો. સુનાવણી દરમિયાન એસજી તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે સોનમ વાંગચુકને સફદરજંગ હોસ્પિટલમાંથી મેદાંતા ટ્રાન્સફર કરવામાં સરકારને કોઈ વાંધો નથી.
કેન્દ્ર સરકારે શું કહ્યું?
દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે અરજદારના પતિને મેદાંતા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે તો સરકારને કોઈ વાંધો નથી. જોકે, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે દર્દીને મેદાંતા ડોક્ટરોની સલાહ પર જ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવી જોઈએ, પોતાની મરજીથી નહીં. સોનમ વાંગચુક જંતર-મંતર પર ભૂખ હડતાળ પર હતા. આ સમય દરમિયાન, તેમની તબિયત બગડતી હતી. શનિવારે, ભૂખ હડતાળના 21મા દિવસે, સોનમ વાંગચુકને જંતર-મંતરથી સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
સોલિસિટર જનરલે કોર્ટમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે દર્દીની આસપાસના કેટલાક લોકો તેમના સ્વાસ્થ્યની પરવા કર્યા વિના તેમને હોસ્પિટલમાંથી બહાર લઈ જવા માંગતા હતા. સુનાવણી દરમિયાન સોનમ વાંગચુકના ડૉક્ટર લાંબા પણ કોર્ટમાં હાજર હતા. તમામ પક્ષકારોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, હાઈકોર્ટે કહ્યું કે તે બપોરે 2:30 વાગ્યે આ મામલે પોતાનો આદેશ આપશે.
સોનમ વાંગચુકે ઉપવાસ તોડવાનો ઇનકાર કર્યો
કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે જણાવ્યું છે કે તેઓ તેમનો ઉપવાસ ચાલુ રાખશે. સફદરજંગ હોસ્પિટલથી, સોનમ વાંગચુકે એક હસ્તલિખિત સંદેશ મોકલ્યો છે, જે તેમના X હેન્ડલ પર શેર કરવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમાં, સોનમે લખ્યું છે કે, “જ્યાં સુધી યુવા નેતાઓને સંસદ ભવનમાં સાંસદોને મળવાની મંજૂરી ન મળે, અથવા મને અહીં હોસ્પિટલમાં સાંસદોને મળવાની મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી હું મારો ઉપવાસ ચાલુ રાખીશ. મને આશા છે કે સરકાર શિક્ષણ મંત્રીને જવાબદાર ઠેરવશે, પહેલા નહીં. ઉશ્કેરણી છતાં યુવાનોએ જે રીતે શાંતિ જાળવી રાખી તેનાથી હું ખૂબ પ્રભાવિત અને પ્રભાવિત છું. હું સરકાર અને પોલીસને અપીલ કરું છું કે વિદ્યાર્થીઓને આજે અથવા કાલે સંસદમાં તેમની ફરિયાદો રજૂ કરવાની મંજૂરી આપીને આ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવે. મને વિશ્વાસ છે કે યુવા પ્રદર્શનકારીઓ આવતીકાલે પણ આજે જેટલી ધીરજ અને સહિષ્ણુતા બતાવશે.”