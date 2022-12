‘લટકે-ઝટકે’ સ્મૃતિ ઈરાની પર નિવેદન બદલ કોંગ્રેસ નેતા અજય રાય સામે કેસ દાખલ

ઉત્તર પ્રદેશના કોંગ્રેસના નેતા અજય રાયની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીને લઈને અજય રાયના અસંગત નિવેદનને લઈને રાજકીય ખળભળાટ મચી ગયો છે. જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) હુમલાખોર છે, ત્યારે આ અંગે અજય રાય સામે પણ કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે.

I didn't intend to insult anyone. It's our colloquial language which means that somebody suddenly appears & says something and then disappears. It's not unparliamentary language. So why should I apologize?: Congress leader Ajay Rai on his statement on Union Minister Smriti Irani https://t.co/NN8aTQuVEO pic.twitter.com/8S42YmTDtH

