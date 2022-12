શું રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને સેન્સસ કમિશનરની ઓફિસમાંથી ડેટા હેક થયા ?

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને સેન્સસ કમિશનરના ડેટા સેન્ટર અથવા તેની આપત્તિ પુનઃપ્રાપ્તિ સાઇટ્સમાં કોઈપણ સાયબર હુમલો અથવા ડેટા હેકિંગની ઘટનાનો ઇનકાર કર્યો છે. ગૃહ મંત્રાલય વતી, આજે લોકસભામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરીના ડેટાની સુરક્ષા અને સુરક્ષા માટે બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે. મંત્રાલય વતી, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને સેન્સસ કમિશનરની ઓફિસના ડેટા સેન્ટર અથવા તેની ડિઝાસ્ટર રિકવરી સાઇટ્સમાં કોઈ સાયબર હુમલો અથવા ડેટા હેકિંગની ઘટના નથી.

No cyber attack or data hacking incident has been observed in the Data Centre or its Disaster Recovery Sites of the Office of Registrar General & Census Commissioner, India. Multiple Layered Security approach has been adopted for security & safety of Census data: MoS Home in LS pic.twitter.com/8HwUTmYuoQ

