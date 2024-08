ઓલિમ્પિકમાં યાત્રીઓની સુવિધા માટે જિયોફાઇનાન્સની એપનો પ્રારંભ

મુંબઈઃ પેરિસ હાલના સમયે વિશ્વભરના રમતપ્રેમીઓ માટે ઓલિમ્પિક ગેમ્સ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે, ત્યારે જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિઝે ફ્રાંસના પાટનગર પેરિસમાં જિયોફાઇનાન્સ એપ શરૂ કરવાની ઘોષણા કરી છે. કંપનીએ કહ્યું છે કે ભારતીય યાત્રીઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ડિજિટલ ચુકવણી કરવાનું સુવિધાજનક બન્યું છે, કેમ કે પર્યટકો એફિલ ટાવરની મુલાકાત માટે કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટથી ટિકિટ ખરીદી શકશે, આ ઉપરાંત તેઓ પર્શિયન ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર, ગેલેરી, લાફાયેટ હોસમેનમાં ઇન-સ્ટોર શોપિંગ માટે પણ એપનો ઉપયોગ કરી શકશે.

કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે પેરિસમાં પર્યટક સ્થળોએથી પણ કંપનીની એપ દ્વારા ભારતીય પ્રવાસીઓ ડિજિટલ ચુકવણી કરી શકશે. કંપનીની એપનો અનુભવ ઇન્ડિયા હાઉસની અંદર એક અનુભવ કેન્દ્રના માધ્યમથી પણ કરી શકાશે, એને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશને ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘની સાથે ભાગીદારીમાં તૈયાર કરી છે. જિયો ફાઇનાન્સે વિસાની સાથે ભાગીદારી કરી છે, જે ઓલિમ્પિક ગેમ્સ પેરિસ 2024ની સત્તાવાર ચુકવણી ભાગીદાર છે. કંપનીની એપ વિના કોઈ ઘર્ષણ નેવિગેશન માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને એપનું મુખ્ય લક્ષ્ય બધા ભારતીયોને તેમની નાણાકીય જરૂરરિયાત માટે એક ડિજિટલ અનુભવ આપવાનો છે. આ એપ ઉપયોગકર્તાઓની બધા સ્તરે ફાઇનાન્શિયલ ટેક્નોલોજી વડે જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે અને તેમનાં નાણાંનું સંચાલન હવે તેઓ આંગળીના ટેરવાથી કરી શકશે.

