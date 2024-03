સરકાર દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટેની નવી પોલિસી જાહેર

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે નવી ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ પોલિસીને મંજૂરી આપી છે. એનો હેતુ ભારતને ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલના ઉત્પાદનનું હબ બનાવવાનો છે. એનો હેતુ આ ક્ષેત્રે કંપનીઓનું મૂડીરોકાણ આકર્ષવાનો છે. નવી પોલિસી હેઠળ કંપનીઓએ દેશમાં કમસે કમ રૂ. 4150 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવાનું રહેશે ને ત્રણ વર્ષની અંદર સ્થાનિક ઉત્પાદન સુવિધા સ્થાપિત કરવાની રહેશે. એ સાથે કંપનીઓએ કમસે કમ 25 ટકા કોમ્પોનન્ટ ઘરેલુ કંપની પાસેથી લેવાના રહેશે.

ટેસ્લા (Tesla) સહિત વિશ્વભરની ઇલેક્ટ્રી વાહન બનાવતી કંપનીઓ આ પોલિસીની રાહ જોઈ રહી હતી, તેથી તેમાં સૌથી વધુ વિદેશી રોકાણ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત નવી પોલિસી હેઠળ વિદેશી કંપનીઓના પ્રવેશ બાદ ઈવી ટેકનોલોજી પ્રોડક્શન ક્ષેત્રે ભારતનો નોંધપાત્ર વિકાસ થશે.

નવી નીતિ હેઠળ કંપનીઓને ઓછી આયાત ડ્યુટીએ (15 ટકા)એ 8000 ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ વાર્ષિક આયાત કરવાની મંજૂરી રહેશે. આ નિયમ 35,000 ડોલર અને ઉપરની કિંમતવાળી કારો પર લાગુ થશે. ભારત આયાતી કારો પર 70 ટકા કે 100 ટકા ટેક્સ લગાવે છે. જોકે સરકારની નવી નીતિ થકી મેક ઇન ઇન્ડિયા ઝુંબેશને પ્રોત્સાહન મળશે.

