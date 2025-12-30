મુંબઈ બસ અકસ્માતમાં કચડાયા 13 લોકો, ચાર લોકોના મોત

મુંબઈમાં એક બસ અકસ્માતથી હોબાળો થયો છે. ભાંડુપ સ્ટેશનની બહાર એક BEST ઇલેક્ટ્રિક બસ વળાંક લઈ રહી હતી ત્યારે ડ્રાઇવરે અચાનક કાબુ ગુમાવ્યો. અનિયંત્રિત બસ ભીડમાં ઘૂસી ગઈ અને અકસ્માત થયો. ઘટનામાં આશરે 13 લોકો અથડાયા. અકસ્માતના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે.
મુંબઈના ભાંડુપમાં, એક અનિયંત્રિત BEST બસે 13 લોકોને કચડી નાખ્યા, જેમાંથી 4 લોકોના મોત થયા. જેમાં ત્રણ મહિલાઓ અને એક પુરુષનો સમાવેશ થાય છે. નવ લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમને મુંબઈની રાજવાડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતના CCTV ફૂટેજમાં જોવા મળે છે કે કેટલાક લોકો સાડીની દુકાનની બહાર વાત કરી રહ્યા હતા. અચાનક, બસ કાબૂ બહાર ગઈ અને ભીડમાં ઘૂસી ગઈ. કેટલાક લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે દુકાનની અંદર દોડી ગયા, પરંતુ કેટલાક બસની ટક્કરમાં ફસાઈ ગયા.
ડ્રાઇવરે ઝડપથી દોડતી બસ પર કાબુ ગુમાવ્યો
સોમવારે રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ આ અકસ્માત થયો. BEST ઇલેક્ટ્રિક બસ ભાંડુપ સ્ટેશનની બહાર વળતી હતી ત્યારે ડ્રાઇવરે અચાનક કાબુ ગુમાવ્યો. અનિયંત્રિત બસ ભીડમાં ઘૂસી ગઈ, જેમાં આશરે 13 લોકો અથડાઈ ગયા. અકસ્માતની ગંભીરતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે ટક્કરથી લોખંડનો ઇલેક્ટ્રિક થાંભલો પણ વળી ગયો.
એક્સીલેટર આકસ્મિક રીતે દબાઈ ગયો – બસ ડ્રાઈવર
પોલીસે બસ ડ્રાઈવરની અટકાયત કરી છે અને તેની પૂછપરછ કરી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આરોપી બસ ડ્રાઈવરે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તેણે વળતી વખતે ભૂલથી એક્સીલેટર દબાવ્યું હતું અને હેન્ડબ્રેક પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો. પોલીસ આ દાવાની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, બસ ડ્રાઈવર દારૂના નશામાં નહોતો. પોલીસ વિસ્તારના વધારાના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે.
મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે અકસ્માત પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને મૃતકોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને રાજ્ય સરકાર તરફથી ₹5 લાખના વળતરની જાહેરાત કરી. તેમણે ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પણ પ્રાર્થના કરી.