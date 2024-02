બજેટ 2024: યુવાનો માટે બજેટમાં કરી મોટી જાહેરાત

નાણા પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે આજે મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળ માટે વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું. ચૂંટણીનું બજેટ હોવાથી તેની પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી. આ બજેટમાં મેડિકલ ક્ષેત્રના ચાલી રહેલા વિકાસને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આ અંગે ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ લેવામાં આવ્યા છે.

For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of Rs 1 lakh crore will be established for providing 50-year interest free loans.

The corpus will provide long term financing or re-financing with long tenures with low or nil interest rates.

– FM Smt. @nsitharaman… pic.twitter.com/ReXZZ0EelO

— BJP (@BJP4India) February 1, 2024