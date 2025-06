ભારતમાં બ્રિટિશ ફાઇટર જેટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું

ભારતમાં એક બ્રિટિશ ફાઇટર જેટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ થયું છે. આ વિમાન તિરુવનંતપુરમ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતર્યું છે. એવું કહેવાય છે કે આ ફાઇટર જેટમાં ઇંધણ ખૂબ ઓછું હતું. તેથી, કોઈપણ કટોકટી ટાળવા માટે, જેટને ઉતાવળમાં ઉતરાણ કરવું પડ્યું. માહિતી અનુસાર, આ ફાઇટર જેટ F 35 છે, જેનો ઉપયોગ બ્રિટિશ નૌકાદળ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સમાચાર લખાય ત્યાં સુધી, વિમાન તિરુવનંતપુરમ એરપોર્ટ પર હાજર હતું.

A UK Navy F-35 fighter jet made an emergency landing at Thiruvananthapuram International Airport due to low fuel. The Indian Air Force (IAF) termed it a routine diversion, confirming full awareness and coordination. IAF facilitated the landing and is extending all necessary… pic.twitter.com/9DCZadPlni

— IANS (@ians_india) June 15, 2025