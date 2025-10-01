આ બૉલિવૂડ અભિનેતા અબજોપતિઓની યાદીમાં મોખરે, ટોમ ક્રૂઝને પાછળ છોડ્યા

શાહરૂખ ખાન એક સમયે ભારતના સૌથી ધનિક અભિનેતાઓમાંના એક તરીકે જાણીતા હતા, પરંતુ હવે તેઓ વિશ્વભરના સૌથી ધનિક અભિનેતાઓમાં સામેલ થઈ ગયા છે.
શાહરૂખ ખાન અબજોપતિ બની ગયો છે. તેણે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં 33 વર્ષ વિતાવ્યા છે. સુપરસ્ટારની કુલ સંપત્તિ હવે $1.4 બિલિયન (₹12,490 કરોડ) છે. આ આંકડો 1 ઓક્ટોબરના રોજ હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. શાહરૂખ ખાન અગાઉ ભારતના સૌથી ધનિક અભિનેતાઓમાંના એક તરીકે જાણીતા હતા. હવે, તે વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી ધનિક અભિનેતાઓની હરોળમાં જોડાઈ ગયો છે.
શાહરૂખ ખાનની સંપત્તિનો ઉલ્લેખ કરતા, યાદીમાં જણાવાયું છે કે, “બોલિવૂડના રાજા, શાહરૂખ ખાન, ₹12,490 કરોડની કુલ સંપત્તિ સાથે પ્રથમ વખત અબજોપતિ ક્લબમાં જોડાયા છે.” શાહરૂખ હવે અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સેલિબ્રિટીઓ કરતાં વધુ ધનવાન છે. કુલ સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ, તે ટેલર સ્વિફ્ટ ($1.3 બિલિયન), આર્નોલ્ડ શ્વાર્ઝેનેગર ($1.2 બિલિયન), જેરી સીનફેલ્ડ ($1.2 બિલિયન) અને સેલેના ગોમેઝ ($720 બિલિયન) ને પાછળ છોડી દે છે.