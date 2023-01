પૂર્વ સેના પ્રમુખે ભારત જોડો યાત્રામાં ભાગ લેતા ભાજપે સવાલો ઉઠાવ્યા

કોંગ્રેસે સોમવારે (9 જાન્યુઆરી) ભારત જોડો યાત્રામાં ભાગ લેવા બદલ ભૂતપૂર્વ સેના પ્રમુખ જનરલ દીપક કપૂરની ટીકા કરવા બદલ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. કોંગ્રેસ (કોંગ્રેસ) તેમજ BJP (BJP) પર સેનાના બહાદુર જવાનોને બદનામ કરવાનો આરોપ છે. જનરલ (નિવૃત્ત) કપૂર અને રવિવાર (8 જાન્યુઆરી) ના રોજ સંરક્ષણ સેવાઓના ઘણા નિવૃત્ત ઉચ્ચ અધિકારીઓએ રાહુલ ગાંધીની આગેવાની હેઠળની ભારત જોડો યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. આ યાત્રા હાલ હરિયાણામાંથી પસાર થઈ રહી છે.

હરિયાણાની મુલાકાતે રાહુલ ગાંધી સાથે જનરલ કપૂરની તસવીર ટ્વીટ કરીને ભાજપના આઈટી વિભાગના વડા અમિત માલવિયાએ લખ્યું, “પૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ દીપક કપૂર રાહુલ ગાંધીના ભારત જોડો પ્રવાસમાં જોડાયા. આદર્શની સાથે અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ કૌભાંડમાં આરોપી હતા. ” ભાજપના નેતાએ રવિવારે કહ્યું, “તપાસ સમિતિનો અભિપ્રાય હતો કે આ અધિકારીઓને સશસ્ત્ર દળોને શરમજનક બનાવવા માટે કોઈપણ સરકારી હોદ્દા પર રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂકી શકાય છે.

કોંગ્રેસે વળતો પ્રહાર કર્યો

માલવિયા પર નિશાન સાધતા કોંગ્રેસના સોશિયલ મીડિયા હેડ સુપ્રિયા શ્રીનાતે જણાવ્યું હતું કે, “જનરલ કપૂર, 1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધના પીઢ, PVSM, AVSM, VSM અને સેના મેડલ, અન્ય પુરસ્કારોના પ્રાપ્તકર્તા. તેમણે 1967 થી 2010 સુધી સેવા આપી હતી. ચાર દાયકાથી વધુ સમય સુધી આપણા દેશની સેવા કરી. આપણા બહાદુર જવાનોને બદનામ કરવા બદલ તમને શરમ આવે છે. તમારા પર અને તમારા અસ્તિત્વ પર દયા આવે છે.

જયરામ રમેશ અને પવન ખેડાએ ટ્વિટ કર્યું

સુપ્રિયા શ્રીનાતેના ટ્વીટને ટેગ કરીને, કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ જયરામ રમેશે સોમવારે ટ્વિટ કર્યું, “શું તમે આવા બીમાર અને ભ્રષ્ટ મન પાસેથી ખરેખર કંઈ સારી અપેક્ષા રાખો છો?” માલવિયાની ટિપ્પણી પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના મીડિયા વિભાગના વડા પવન ખેરાએ જણાવ્યું હતું કે, “તેમના બોસ બીજા સ્તરે ઝૂકી ગયા હતા જ્યારે તેમણે જનરલ દીપક કપૂર અને ડૉ. મનમોહન સિંહ પર 2017માં ગુજરાતમાં તેમને હરાવવા માટે ISI સાથે મળીને કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.” જેટલીએ માફી માંગવી પડી હતી. ગૃહમાં આ ટિપ્પણી માટે કોર્ટ.

His boss had stooped to another level when he accused General Deepak Kapoor & Dr Manmohan Singh of plotting with ISI to defeat him in Gujarat in 2017.

Jaitley had to apologise in the House for these remarks. https://t.co/gUBeDpJfvV

— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) January 9, 2023