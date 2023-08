બિહાર : પટના હાઈકોર્ટે વસ્તી ગણતરીને મંજૂરી આપી

ગયા મહિને હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી તારીખની અંદર બિહારમાં જાતિની વસ્તી ગણતરી અંગે ઉભા થતા પ્રશ્નોની સુનાવણી કરી હતી. ચીફ જસ્ટિસ વિનોદ ચંદ્રન અને જસ્ટિસ પાર્થ સારથીની ડિવિઝન બેન્ચે સતત પાંચ દિવસ અરજીકર્તા અને બિહાર સરકારની દલીલો સાંભળી. કોર્ટે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરનારાઓની સંપૂર્ણ દલીલ પણ સાંભળી અને પછી સરકારના દાવાની બાજુ પણ સાંભળી, જે મુજબ તે જાતિ આધારિત સર્વે છે. આજે પટના હાઈકોર્ટે સીએમ નીતિશ કુમારના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. કોર્ટે તેને સર્વેની જેમ કરવાની પરવાનગી આપી છે. ટૂંક સમયમાં બિહાર સરકાર ફરીથી જાતિ ગણતરી શરૂ કરશે. જોકે, અરજદારો કોર્ટના આ નિર્ણયથી નારાજ છે. તેમનું કહેવું છે કે હવે તેઓ આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે.

નવ કે છ – આ કહેવત બિહારમાં ઘણી ચાલે છે. પટના હાઈકોર્ટ મંગળવારે તેના વચગાળાના આદેશ પહેલા તેના અંતિમ નિર્ણયમાં આ શું કરશે. ગયા મહિને, હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી તારીખની અંદર બિહારમાં જાતિની વસ્તી ગણતરી અંગે ઉભા થતા પ્રશ્નોની સુનાવણી કરી હતી. ચીફ જસ્ટિસ વિનોદ ચંદ્રન અને જસ્ટિસ પાર્થ સારથીની ડિવિઝન બેન્ચે સતત પાંચ દિવસ (3 જુલાઈથી 7 જુલાઈ સુધી) અરજીકર્તા અને બિહાર સરકારની દલીલો સાંભળી. કોર્ટે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરનારાઓની સંપૂર્ણ દલીલ પણ સાંભળી અને પછી સરકારના દાવાની બાજુ પણ સાંભળી, જે મુજબ તે જાતિ આધારિત સર્વે છે. આજે પટના હાઈકોર્ટે સીએમ નીતિશ કુમારના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. કોર્ટે તેને સર્વેની જેમ કરવાની પરવાનગી આપી છે. ટૂંક સમયમાં બિહાર સરકાર ફરીથી જાતિ ગણતરી શરૂ કરશે. જોકે, અરજદારો કોર્ટના આ નિર્ણયથી નારાજ છે. તેમનું કહેવું છે કે હવે તેઓ આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે.

#WATCH | Patna: Advocate Dinu Kumar says “Judge gave this verdict that all petitions challenging Bihar Government’s Caste based survey have been dismissed. He will move Supreme Court against this” pic.twitter.com/SrYnxJ3Pdp

