બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી નવેમ્બરમાં 3 તબક્કામાં યોજાઈ શકે છે

બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનું બ્યુગલ ફૂંકાશે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ ઓક્ટોબર મહિનામાં વિધાનસભા ચૂંટણીનું સમયપત્રક જાહેર કરી શકે છે. બિહાર ચૂંટણી માટે મતદાન નવેમ્બરમાં થવાની સંભાવના છે. વિધાનસભા ચૂંટણી ત્રણ તબક્કામાં યોજાઈ શકે છે. ચૂંટણી પરિણામો નવેમ્બર 2025માં જ જાહેર કરવામાં આવશે અને નવી સરકાર બનશે. કારણ કે વર્તમાન વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બરે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આ પહેલા ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.
ઈન્ડિયા ટીવીના અહેવાલમાં ચૂંટણી પંચ સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોને ટાંકીને દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન નવેમ્બર 2025ના પહેલા અને બીજા અઠવાડિયામાં 3 તબક્કામાં યોજાઈ શકે છે. દિવાળી અને છઠ પૂજા જેવા તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણીની તારીખો નક્કી કરવામાં આવશે.
હાલમાં, ચૂંટણી પંચ ચૂંટણીની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. લગભગ 22 વર્ષ પછી, બિહારમાં મતદાર યાદીનું સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત, જુલાઈ મહિનામાં ઘરે ઘરે સર્વેનું કામ પૂર્ણ થયું હતું. ઓગસ્ટ મહિનામાં, SIR એ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી બહાર પાડી અને તેના પર દાવાઓ અને વાંધા મંગાવ્યા. કમિશન હવે તેનું નિરાકરણ લાવવામાં વ્યસ્ત છે. અંતિમ મતદાર યાદી 30 સપ્ટેમ્બરે બહાર પાડવામાં આવશે. તેના આધારે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાશે.